مشروب سحري للتخلص من الإرهاق!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يسعى كثير من الناس للتخلّص من الإرهاق والتعب نهائيا، لأنه بات من الأمور الأكثر رواجاً نتيجة نقص بعض العناصر الغذائية، أو الإجهاد في العمل وغيرها من العوامل المتسببة في تشتت التركيز وضعف الذاكرة.



وهناك عدّة طرق للتخلص من هذه المشكلة باستخدام العوامل الطبيعية دون استخدام المنشطات أو الأدوية التي قد تضر الجسد أكثر مما تفيده.

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ونقدم لكم هذا المكمل الغذائي الطبيعي الذي ينشّط الذاكرة، ويساعد في التخلص من الإرهاق ويمدّ الجسم بالنشاط طوال النهار.

المكونات: "نعناع، قرفة، زنجبيل، حامض، يانسون، عسل، وماء ساخن".

وطريقة التحضير: اخلطوا اليانسون والنعناع والقرفة في إناء.. أضيفوا الزنجبيل ثم العسل والماء الساخن.. أخلطوا المزيج جيداً ثم اتركوه قليلاً.. ضعوا الخليط في أكواب وقدّموه مع شرائح الليمون.