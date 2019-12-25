- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشروب سحري للتخلص من الإرهاق! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يسعى كثير من الناس للتخلّص من الإرهاق والتعب نهائيا، لأنه بات من الأمور الأكثر رواجاً نتيجة نقص بعض العناصر الغذائية، أو الإجهاد في العمل وغيرها من العوامل المتسببة في تشتت التركيز وضعف الذاكرة.
وهناك عدّة طرق للتخلص من هذه المشكلة باستخدام العوامل الطبيعية دون استخدام المنشطات أو الأدوية التي قد تضر الجسد أكثر مما تفيده.
ونقدم لكم هذا المكمل الغذائي الطبيعي الذي ينشّط الذاكرة، ويساعد في التخلص من الإرهاق ويمدّ الجسم بالنشاط طوال النهار.
المكونات: "نعناع، قرفة، زنجبيل، حامض، يانسون، عسل، وماء ساخن".
وطريقة التحضير: اخلطوا اليانسون والنعناع والقرفة في إناء.. أضيفوا الزنجبيل ثم العسل والماء الساخن.. أخلطوا المزيج جيداً ثم اتركوه قليلاً.. ضعوا الخليط في أكواب وقدّموه مع شرائح الليمون.
كانت هذه تفاصيل خبر مشروب سحري للتخلص من الإرهاق! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.