عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

للتخلص من الأرق، يلجأ كثيرون إلى تناول الحبوب التي تساعد على النوم أو تهدئة الأعصاب. لكن الاعتماد الطويل على هذه الأدوية قد يؤثر سلباً على الصحة الجسدية والذهنية، وعلى الدورة الطبيعية للنوم في الجسم.



لكن هناك طرق طبيعية لتحسين عادات النوم وتنظيمها، مثل الالتزام بالنوم أثناء ساعات الليل وتجنب السهر، والامتناع عن استخدام الهاتف الخليوي قبل النوم، وتجنب تناول الوجبات الثقيلة ليلاً.

وللأطعمة التي نتناولها تأثير على قدرتنا على النوم. فتناول بعض الأطعمة قد يحفز النشاط الذهني، ما يعيق النوم، أو قد يؤدي إلى استرخاء الأعصاب، والنوم بعمق.

وتتعرفون فيما يلي إلى أفضل وأسوأ خمس أطعمة لتناولها قبل النوم.

أفضل خمسة:

الكرز: الكرز غني بعنصر الميلاتونين، والذي يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية في الجسم.

الحليب: يحتوي الحليب على الحمض الأميني الذي يسمى تريبتوفان، وهو أحد العناصر التي تتفاعل في الجسم لإنتاج مركب سيروتونين، وكلا العنصرين يساعد على نوم أفضل.

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الحبوب: يساعد عنصر الكربوهيدرات على النوم بسرعة. لكن، ينصح بالتزود به من خلال تناول الحبوب الكاملة، مثل التي توجد في رقائق الحبوب، وتجنب الأطعمة الغنية بالسكر وقليلة الألياف، مثل البسكويت والمعجنات.

الموز: يساعد الموز على النوم لما يحتويه من معدن المغنيسيوم والبوتاسيوم، واللذان يساعدان في إرخاء العضلات والشعور بالنعس.

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أسوأ خمسة:

المشروبات الكحولية : يهضم الجسم النبيذ وغيره من المشروبات الكحولة بسرعة، ما يؤدي إلى صعوبة النوم، والاستيقاظ بشكل متكرر ليلاً.

الشوكولاتة السوداء: الشوكولاته السوداء غنية بعنصر الكافيين المنبه للدماغ.

الكاري: تسبب التوابل والمنكهات بمختلف أنواعها الأرق، بالإضافة إلى الشعور بحرقة في المعدة في كثير من الأحيان.

الدجاج: تتراجع عملية الهضم أثناء النوم بنسبة 50 بالمائة. وتناول الدجاج أو أي نوع آخر من البروتينات قبل الخلود إلى النوم سيجبر الجسم على بذل جهد إضافي للهضم بدلاً من التركيز على النوم.