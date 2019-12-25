ماذا يحدث لو ابتلعت العلكة؟!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تقول الأسطورة انه لا يجوز ابداً ان تبتلع العلكة، وذلك لأن شجرة من اللبان سوف تنبت في داخل أمعائك.
أمام هذا الكلام التاريخي والمستوحى من قصص الخيال والأساطير، يؤكّد لنا العلم والطبّ ان هذه الأقاويل المتوارثة خاطئة وعارية عن الصحّة مع العلم ان اضرارها مؤذية للاسنان واللثة، فالعلكة مركّب صناعي وتخلو من الموادّ الطبيعية مما يستغرق وقتاً طويلاً لتتمّ عملية الهضم في المعدة. لذلك، العلكة لن تبقى عالقة في امعائك بل ستهضم ولكن بعد مرور وقت طويل، هذا الوقت الذي رجّح البعض ان يكون لسبع سنوات ليس صحيحاً، فما ابتلعته في سن العاشرة مثلاً لن يكون عالقاً حتى اليوم في معدتك.
والعلكة، مع الوقت سوف تتكسّر الى قطع صغيرة داخل الأمعاء لتمرّ بسهولة تامّة في الجهاز الهضمي وتخرج مع البراز.
ووجد الأطباء ان بلع العلكة بعد الانتهاء منها هو غير منطقي وغير مبرّر. لذلك، هم ينصحون دائماً ببصقها ما ان ننتهي منها.
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