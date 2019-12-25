دراسة: الخضروات الورقية هي المفيدة للبصر وليس الجزر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أثبتت مجموعة علمية من المدرسة الطبية التابعة لجامعة هارفرد الأمريكية ان تناول الخضروات الورقية "الخس والكرنب (الملفوف) والسبانخ وغيرها" هو الذي يفيد البصر وليس الجزر كما يعتقد الكثيرون بعد دراستهم لحالة 105 آلاف شخص.



وحسب ما نشرت وكالة "روسيا اليوم" انه اتضح للفريق العلمي ان مادة سولفورافان Sulforaphane الموجودة في أغلب نباتات الفصيلة الصليبية "الكرنبية" تحمي الجسم من الإصابة بالسرطان. ومن اهم الخضروات الغنية بهذه المادة البروكلي والقرنبيط وكرنب بروكسل.

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وقد استمرت هذه الدراسة خلال أعوام 1984 – 2012 وكان عمر المشتركين فيها عند بدايتها حوالي 40 سنة، ولم يكن أي منهم يعاني من مرض الغلوكوما "الماء الأزرق". فدرس الفريق العلمي نوع وكمية الخضروات التي كان يتناولها المشتركون في الدراسة.

وتبين من هذه الدراسة ان الذين تناولوا الخضروات الورقية اصيبوا بالغلوكوما اقل من الآخرين بنسبة 20-30%، مقارنة بالذين لم يتناولوا الخس والسبانخ بصورة منتظمة.

ويعتقد الخبراء ان تناول الخضروات الورقية يؤدي الى زيادة تركيز أكسيد النتروجين الضروري لتنظيم حركة السوائل في العين، لأن الذين يعانون من "الماء الأزرق" يكون تركيز هذا الأكسيد في عيونهم منخفضاً.

لذلك ينصح الأطباء كل من بلغ الستين من العمر وأولاد الذين اصيبوا بهذا المرض تناول الخضروات الورقية يوميا.