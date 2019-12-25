خبراء: أدمغة الأخيار أكبر حجما منها لدى الأشرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يحتوي دماغ الذين يميلون الى العدوان المفرط على كمية من المادة الرمادية أصغر مما يحتويه دماغ الذين تتصف نفسياتهم بالتوازن، وذلك حسب ما أعلن الخبراء في جامعة شيكاغو.



واختار العلماء 168 شخصا كان 53 شخصا منهم أصحاء نفسيا ، و57 شخصا منهم كانوا يصابون من وقت إلى آخر بخلل نفسي. فيما اعتبر 58 منهم أشخاصا مصابين بأمراض نفسية مزمنة.

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وقام العلماء بجمع المعلومات عن كل أحد منهم باستخدام تكنولوجية التصوير بالرنين المغناطيسي، واتضح أنه مع تنامي ميل الإنسان إلى العدوان تقل كمية المادة الرمادية في مخه.

وحسب ما نقلت وكالة "روسيا اليوم" ان الخلل العصبي الذي يظهر من وقت إلى آخر لدى الإنسان يسمى بـ"متلازمة الشر" ، أي أنه خلل يجعل الإنسان عاجزا عن السيطرة على عواطفه السلبية، ويشعر هؤلاء في غالبية الأحيان بارتياح حين يفرجون عن غضبهم رغم أنهم يشعرون بندم فيما بعد.

ويرى صاحب الدراسة "أميل كوكارو" أن هذا الخلل ليس من طباع هؤلاء الأشخاص بل هو أكثر من ذلك، ذلك أن كمية المادة الرمادية في مخهم أصغر بكثير مما هي عليه لدى الناس الذين يتصفون بنفسيات متوازنة وبالقدرة على السيطرة على أعصابهم.