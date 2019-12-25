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طقس الخليج.. معتدل بالبحرين غائم بالإمارات ورياح مثيرة للأتربة بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس معتدل بالبحرين خلال النهار وبارد نسبيا خلال الليل وفي يشهد الطقس نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا وفى الإمارات سيكون طقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام و تظهر بعض السحب المنخفضة غربا و تزداد الرطوبة ليلا و صباح الخميس على بعض المناطق الغربية.

وإليكم التفاصيل.. 

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم سيكون معتدل بوجه عام ولكنه بارد نسبيا خلال الليل وتصل درجة الحرارة العظمى 24 الصغرى 14.

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السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على المنطقة الشرقية والأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة.

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الإمارات

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام و تظهر بعض السحب المنخفضة غربا و تزداد الرطوبة ليلا و صباح الخميس على بعض المناطق الغربية .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة أبو ظبي 26 15 ودبي 26 17.

الإمارات

الإمارات

 

الكويت

نهارا

معتدل والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة.

ليلا

بارد والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

الكويت

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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