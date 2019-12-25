شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبى والوفاق جنوب طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطنى الليبى وبين قوات الوفاق بالقرب من مبنى الجوازات بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس، وأعلن المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطنى الليبى أن القوات الجوية استهدفت مواقع ميليشيات الوفاق فى طريق مطار طرابلس، ودمرت مدرعة عسكرية تركية،وفى وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مطالبة أطراف الأزمة الليبية بوقف التصعيد واتخاذ خطوات جادة نحو حل الصراع.

ويحاول النظام التركى شرعنة إرسال قوات عسكرية تركية إلى الأراضى الليبية، وذلك بذريعة تفعيل الاتفاق الأمنى والعسكرى الموقع بين أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطنى فائز السراج نهاية نوفمبر الماضى.

واستمرارا لسياسة استفزاز الشارع الليبى ومؤسساته العسكرية والأمنية، طالبت أنقرة الجيش الوطنى الليبى بوقف هجماته على العاصمة طرابلس، لافتة إلى إمكانية استصدار مذكرة من البرلمان التركى لإرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة الوفاق الليبية إذا اقتضت الحاجة.