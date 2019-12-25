شكرا لقرائتكم خبر عن فى مثل هذا اليوم عام 1100.. تتويج بالدوين البولونى كأول ملك على مملكة بيت المقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر بالدوين الأول أحد أشهر قادة الحملة الصليبية الأولى ومؤسس كونتية الرها وثاني ملوك مملكة بيت المقدس بعد خلافته لأخيه جودفري حيث أنشأ بالدوين قلعة الشوبك وفي مثل هذا اليوم 25 ديسمبر عام 1100 تم تتويجه على مملكة بيت المقدس وهي أحد أشهر قلاع الصليبين وأطلق عليها اسم "مونتريال" أي (الجبل الملوكي) وتأسست المملكة فى القدس فى أعقاب الحملة الصليبية الأولى، حين انتخب قادة الحملة جودفري القادم من مقاطعة بولونيا الفرنسية ملكاً على القدس ولقب نفسه "حامى القبر المقدس".

وجرت مراسم التتويج فى كنيسة المهد فى بيت لحم ولم يستعمل جودفري لقب "ملك" تواضعًا منه، غير أنه فى العام التالى وإثر وفاته واختيار شقيقه بلدوين الأول، استخدم هذا الأخير لقب الملك وتوّج فى كنيسة القيامة.

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