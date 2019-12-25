اخبار الخليج

جوجل تتيح ميزة جديدة لمستخدمى تطبيقها للصور

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوجل تتيح ميزة جديدة لمستخدمى تطبيقها للصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوجل تتيح ميزة جديدة لمستخدمى تطبيقها للصور

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

جوجل تتيح ميزة جديدة لمستخدمى تطبيقها للصور

متابعات_الخليج 365

طرحت جوجل مزيدا من المميزات الجديدة لتطبيق الصور التابع لها Google Photos، والتى يأتى على رأسها ميزة تتيح تكبير مقاطع الفيديو التى يتم تشغيلها في تطبيق الصور.

Advertisements

 

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى فإن Google Photos هو التطبيق الذي يستخدمه معظم مستخدمي الهواتف الذكية بنظام أندرويد لعرض الصور، وذلك بفضل العديد من الميزات المفيدة في التطبيق، وقد اكتشف الأشخاص في XDA أدلة على الميزة الجديدة في إصدار صور Google 4.33.

 

وبحسب التقرير فسيتمكن المستخدم من الاعتماد على الإيماءات لتكبير الفيديو في تطبيق صور جوجل، لذلك فإن المستخدمين الذين يفضلون التركيز على تفاصيل معينة لمقطع فيديو، فسيتمكنون من القيام بذلك فقط باستخدام لمس الشاشة فقط، مع ملاحظة أن الميزة قيد التطوير حاليًا وسيتم نشرها على الجمهور بمجرد أن تصبح جاهزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تتيح ميزة جديدة لمستخدمى تطبيقها للصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا