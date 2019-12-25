شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، عن تهنئته للمسيحيين فى السودان، وفى جميع أنحاء العالم، بمناسبة عيد الميلاد، وأكد حمدوك أن السودان بعد الثورة "يحترم التنوع ويمكن جميع المواطنين السودانيين، من ممارسة حياتهم فى بيئة آمنة وكريمة".ومن المقرر أن يوجه رئيس الوزراء السوداني، مساء غد، خطابا جماهيريا لمواطنيه، فى قاعة الصداقة بالخرطوم، ضمن فعاليات إحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر.

يذكرأن أكد الفريق شرطة عثمان محمد يونس نائب مدير عام قوات الشرطة السودانية والمفتش العام، أن الأحوال الأمنية في السودان شهدت استقرارا بفضل الخطط الموضوعة من قبل قوات الشرطة ، وقال يونس -في تصريح صحفي مساء امس الثلاثاء- إن هيئة قيادة الشرطة بحثت، في اجتماع اليوم بوزارة الداخلية برئاسة الفريق أول شرطة عادل محمد بشائر مدير عام الشرطة، مجمل الاحوال الأمنية والجنائية في السودان.

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وأشار إلى أن الاجتماع استعرض خطط تأمين فعاليات إحياء ذكرى ثورة ديسمبر، وأعياد الميلاد، ورأس السنة، والاستقلال، والترتيبات التي تم وضعها حتى ينعم المواطن بالاستقرار الكامل في هذه الاحتفالات.