شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: خطر استخدام الإرهابيين للطائرات المسيرة يهدد أى بلد فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال قائد قوات الدفاع الجوى الروسية الفريق ألكسندر ليونوف، إن تهديد الإرهابيين باستخدام الطائرات بدون طيار يمكن أن يزيد ليس فقط فى سوريا، بل وأيضاً فى أى بلد من العالم.



وأضاف ليونوف وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية الثلاثاء "أن استخدام المركبات الجوية غير المأهولة من قبل القوات المسلحة للبلدان الأجنبية والجماعات المسلحة غير الشرعية يتطور بشكل مكثف.

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ولفت إلى أن استمرار الجماعات المسلحة غير الشرعية بالعمل على تحسين الطائرات بدون طيار وطرق استخدامها يشير إلى أنه فى المستقبل القريب، فإن التهديدات المرتبطة باستخدام تلك الطائرات لأغراض إرهابية يمكن أن تزيد ليس فى سوريا فحسب، ولكن فى أراضى أى بلد.



وأشار ليونوف، إلى ضرورة الاهتمام بتنظيم مواجهة الطائرات المسيرة فى وقت السلم، وتحسين أساليب اكتشافها وتدميرها.



فى وقت سابق، تحدث الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، عن طائرات مسيرة تم إسقاطها بالقرب من قاعدة حميميم الجوية الروسية فى سوريا، مضيفا أن "هناك من يساعد الجماعات الإرهابية فى تصنيع طائرات بدون طيار جديدة".