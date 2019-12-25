عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأكبر في التاريخ.. الأمريكيون ينفقون 35 مليار دولار في السبت العظيم

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أنفق الأمريكيون 34.4 مليار دولار يوم السبت الماضي، استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد، وهو الرقم الذي يعد الأكبر في تاريخ تجارة التجزئة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.



وحسب شبكة CNN الأمريكية فإن مبيعات ما وصفوه يوم "السبت العظيم" تجاوزت مبيعات "الجمعة السوداء" بنسبة 10%، لتسجل رقما قياسيا في تاريخ مبيعات التجزئة.

وحسب مراكز الأبحاث فإن زيادة الدخل النسبي والدعم الأسري أسهم في زيادة نسبة التسوق عن المعتاد في هذا اليوم، لتكون نتائجه غير متوقعة.

وشهدت متاجر شهيرة مبيعات عدد زيارات قياسية مقارنة بأي وقت مضى، مثل سلسلة محلات، ولمارت، وتارجت.

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وشهد التسوق عبر الإنترنت رقما قياسيا أيضا، حيث شهد موقع أمازون إقبالا ليس معهودا من قبل، حسب شبكة CNN.

يشار إلى أن المتسوقين عبر الإنترنت في الولايات المتحدة أنفقوا 7.4 مليار دولار خلال موسم تسوق "الجمعة السوداء"، وفقا لبيانات مؤسسة أدوب أنالتكس.

ويمثل هذا الإنفاق رقما قياسيا جديدا لمشتريات يوم الجمعة السوداء عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.

كما يجعله ثاني أكثر يوم مبيعات عبر الإنترنت في أمريكا، حيث يقل قليلا عن "سايبر مانداي" العام الماضي الذي أنفق المستهلكون خلاله أكثر من هذا الرقم بـ500 مليون دولار، حسب بيانات أدوب أنالتكس.

وارتفعت مبيعات متاجر الإنترنت في يوم الجمعة السوداء بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لشركة أدوب التي تقدر المعاملات في 80 من أكبر 100 شركة تجزئة أمريكية عبر الإنترنت.