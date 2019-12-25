عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صور مسربة لأول مرة تكشف عن تصميم أيفون 12 المقبل

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أيام قليلة تفصلنا عن 2020 لكن التسريبات حول تصميم الهواتف الذكية الرائدة التى ستصل خلال العام المقبل قد بدأ بالفعل، ولعل أحدث تصميم تم تسريبه مؤخرًا هو هاتف أيفون التالى من أبل iPhone 12، فقد تم تسريب نموذج بالحجم الطبيعي لهاتف iPhone 12 والمفهوم الذي قد يصل به، وكما يظهر في الصور، فإن هاتف أيفون 12 القادم سوف يشبه إلى حد كبير iPhone 11 Pro Max الحالي.



وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، مع ذلك لا يقتصر الأمر على iPhone 11 Pro Max الذي يستمد iPhone 12 الإلهام منه، لكن iPhone 2020 سيحاكي أيضًا التصميم المسطح لجهاز iPhone 4 / 4S / 5.

وتشير العلامة على جانب الجهاز أيضًا إلى احتمال وجود نوع جديد من Smart Connector، علاوة على ذلك، فإن نموذج بالحجم الطبيعي ثلاثي الأبعاد يوحي أيضًا أن iPhone 12 سيحتوي على شاشة بحجم 6.5 بوصة.

Advertisements

وقد أشارت الشائعات في وقت سابق إلى أن الجيل التالي من هواتف أيفون التي ستصدر في عام 2020 سيحتوي على شاشة Promotion 120Hz تشبه iPad Pro.

هناك شائعات أيضًا عن ارتفاعات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) في أجهزة iPhone عام 2020 من 4 جيجابايت الحالي إلى 6 جيجابايت، وقد تقوم أبل أيضا بتجميع AirPods المجاني مع iPhone 12 العام المقبل.

جدير بالذكر ذكرت تقارير تقنية أن شركة أبل تتجه إلى طرح 4 هواتف جديدة من إصدار ايفون 12، خلال العام المقبل، فى خريف 2020 ، وسيعزز هاتف أيفون الجديد بتقنية التعرف من خلال خاصية اللمس، وذلك بالاعتماد على قارئ جديد للبصمة سيكون مدمجا فى الشاشة، وجرى تطويره من قبل شركة "كوالكوم".

ستضم تشكيلة الهواتف الجديدة هاتفا بشاشة قياس 5.4 إنش مع كاميرتين خلفيتين، فضلا عن هاتف شاشة قياس 6.1 إنش وكاميرتين فى الخلف، أما "الموديلان" المتقدمان فسيدمجان شاشة 6.1 بوصة وثلاث كاميرات خلفية، فى حين سيكون الأخير بشاشة 6.7 بوصة وثلاث كاميرات فى الخلف.