شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤجل اختبارات غدا الخميس بجميع المدارس بسبب كسوف الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير التعليم السعودى بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً؛ بسبب ظاهرة كسوف الشمس، حرصاً على سلامتهم ومنسوبي المدارس، كما وجه الجامعات بما تراه مناسباً حيال ذلك حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

وتشهد سماء المملكة مع شروق شمس يوم الخميس، كسوفا حلقيا نادرا للشمس يبدأ من الساعة 5:30 وينتهي عند 7:45 صباحا تقريبا، ونظرا لتزامن ظاهرة الكسوف مع توجه الطلاب والطالبات في المدارس لأداء اختبارات منتصف العام الدراسي يوم غد الخميس، وحرصا على سلامتهم من النظر إلى الشمس بشكل مباشر بالعين المجردة، وخشية تعرض العين لجرعات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية، وما قد يتسبب في حدوث إصابات للعين، وحروق بمركز الإبصار، تم تأجيل الأختبارات إلى الساعة التاسعة صباح غد الخميس.