شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبى الأولى عالمياً فى معيار تجربة العميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عززت القيادة العامة لشرطة دبى سجلها الحافل بشهادات وجوائز التميز والريادة بحصولها على شهادة نظام إسعاد المتعاملين "المعيار العالمى لتجربة العميل ICXS19

وبذلك تكون أول مؤسسة شرطية على مستوى العالم تحصل على هذا المعيار من أعلى درجة تدقيق، وفقاً لشركة BSI المانحة للشهادة.

وتسلّم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادة الأيزو من هارولد بارادل المدير التنفيذى لشركة BSI العالمية، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ومديرى مراكز الشرطة، وعدد من الضباط.

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وأشاد اللواء المرى بالإنجاز الذى حققته القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بالإدارة العامة للتميز والريادة، بحصولها على هذه الشهادة، وتوجه بالشكر إلى كل المسؤولين والعاملين فى الإدارة العامة للتميز والريادة على ما بذلوه من جهد كانت نتيجته تحقيق شرطة دبى لهذا الإنجاز.

وقال اللواء المرى إن القيادة العامة لشرطة دبى تعمل، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق أعلى مستويات التميز والريادة فى جميع مجالات عملها، وتسعى لتحقيق خطة دبى 2021 الرامية لتكون حكومة دبى رائدة ومتميزة وسباقة فى تلبية احتياجات وإسعاد المتعاملين.

من جانبه، قال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلى إن حصول شرطة دبى على هذه الشهادة يعكس نجاحها فى تطبيق أفضل المعايير العالمية فى إسعاد المتعاملين، كما أنها نتيجة مثمرة لجهودها الحثيثة فى تحقيق سعادة المتعاملين من خلال توفير أعلى مستويات الجودة فى الخدمات المقدمة لهم، وأن شرطة دبى أطلقت ميثاقاً لإسعاد المتعاملين ينص على حقوق متعاملى شرطة دبى فى حسن الاستقبال والمعاملة باهتمام واحترام وبشاشة، والحصول على خدمة متميزة وعالية الجودة ومعاملة عادلة ومتساوية.