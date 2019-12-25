عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا تحذر بريطانيا من استخدام منتجات هواوي

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال روبرت أوبرين مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن البيت الأبيض أبلغ الحكومة البريطانية بأن استخدام تكنولوجيا شركة هواوي الصينية في بناء شبكات الجيل الخامس للاتصالات سيُمثل خطرا على أسرار أجهزة المخابرات البريطانية.



ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن أوبرين قوله إن أي قرار يسمح لشركة هواوي بالمشاركة في بناء شبكات الجيل الخامس للاتصالات سيعطي الصين فرصة الوصول إلى التفاصيل "الأكثر خصوصية" للمواطن في بريطانيا.

وأضاف أوبرين أن الصين ما زالت تسرق الأسرار، مشيرا إلى أن نظر بريطانيا إلى موضوع هواوي باعتباره "قرارا تجاريا بدرجة ما" هو أمر صادم؛ لأن شبكة الجيل الخامس أمر يتعلق بالأمن القومي.

Advertisements

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تحذير أوبرين لبريطانيا يمثل تصعيدا للضغوط الأمريكية على بريطانيا لإقناعها بفرض حظر كامل على شركة هواوي.

وقدمت شركة هواوي، خلال الشهر الجاري، شكوى في الولايات المتحدة؛ احتجاجا على استبعادها من صندوق تمويلات فيدرالية مخصص لتنمية البنى التحتية للاتصالات في المناطق النائية.

واستبعدت شركتا هواوي و"زد تي إي" الصينيتان، اللتان تشتبه واشنطن بأنهما تقومان بالتجسس لصالح بكين، الشهر الماضي، من صندوق تمويلات بقيمة 8,5 مليار دولار تديره هيئة الاتصالات الفيدرالية.

وقدمت هواوي في مارس/آذار الماضي كذلك شكوى في الولايات المتحدة ضد القانون المالي لوزارة الدفاع الأمريكية الذي يمنع على الإدارات شراء معدات وخدمات يوفرها العملاق الصيني.