شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 8 من قوات الأمن بانفجار وإطلاق نار وسط وشمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، مقتل وإصابة ثمانية من عناصر الجيش والشرطة بحادثين منفصلين، الأول بانفجار عبوة ناسفة، والثانى بإطلاق نار وسط وشمالى البلاد حسبما كرت شبكة روسيا اليوم.

وجاء فى بيان الخلية: "وقع عمل إرهابى تم خلاله تفجير عبوة ناسفة، واستهدف إحدى الدوريات فى طريق قرية الصلاحية ضمن قاطع لواء المشاة الخمسين فرقة المشاة الرابعة عشرة فى قيادة عمليات صلاح الدين"​​​.

وأضاف البيان أن، "التفجير تسبب بمقتل اثنين من العسكريين وجرح ثلاثة آخرين بينهم ضابط".

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وفى بيان آخر، أعلنت الخلية عن "استشهاد أحد منتسبى شرطة الطاقة من فوج حماية غاز الشمال، وجرح اثنين آخرين بعد تعرضهم لنيران مباشرة من عناصر عصابات داعش الإرهابية فى حقول خباز بمحافظة كركوك".

وأضاف البيان: "تجرى القوات الأمنية عملية تفتيش بحثا عن العناصر الإرهابية التى أقدمت على هذا العمل الإرهابي".