شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعة.. الأمن يستعيد سيارة مسروقة بداخلها طفلة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة الرياض، من استعادة سيارة بداخلها طفلة كانت قد تعرضت للسرقة من أمام مستشفى مدينة الملك سعود الطبية “الشميسي” خلال ساعة من سرقتها.
وكانت سيارة تخص ممرضة من جنسية آسيوية تعمل في مستشفى مدينة الملك سعود الطبية (الشميسي) قد تعرضت للسرقة مساء أمس الثلاثاء.
يذكر أن السيارة كانت تقف أمام المستشفى وبداخلها ابنة الممرضة عندما سُرقت، حيث يبدو أنها كانت في وضع التشغيل.
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