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شكرا لقرائتكم خبر عن مرور جدة يطيح بقائد مركبة مسروقة أثناء ممارسته التفحيط (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكن مرور محافظة جدة، مساء أمس الثلاثاء، من القبض على قائد مركبة أثناء ممارسة التفحيط، حيث تبين أن السيارة مسروقة.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم تسليم المركبة وقائدها لجهة الاختصاص، كما سيتم تطبيق المخالفات الواردة في نظام المرور.
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