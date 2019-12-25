شكرا لقرائتكم خبر عن مرور جدة يطيح بقائد مركبة مسروقة أثناء ممارسته التفحيط (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن مرور محافظة جدة، مساء أمس الثلاثاء، من القبض على قائد مركبة أثناء ممارسة التفحيط، حيث تبين أن السيارة مسروقة.

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وأوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم تسليم المركبة وقائدها لجهة الاختصاص، كما سيتم تطبيق المخالفات الواردة في نظام المرور.