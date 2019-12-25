عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السجادة الحمراء.. هدية الكريسماس للفقراء في سردينيا الإيطالية

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

في بادرة طيبة بمناسبة أعياد الميلاد، اشترى مواطنو إحدى بلديات جزيرة سردينيا الإيطالية كمية كبيرة من الأطعمة الأساسية، ووضعوها في أكياس بلاستيكية وبشكل منظم في أحد شوارعها، لإهدائها لفقراء المنطقة.



ورغم اعتيادنا على رؤية السجاد الحمراء في المهرجانات العالمية التي يمشي عليها النجوم والمشاهير من جميع أنحاء العالم، لكننا نراها هذه المرة بطريقة مختلفة، فهي عبارة عن مئات الأكياس المليئة بالمواد الغذائية التضامنية التي جمعها مواطنو بلدية إجليسياس في جنوبي البلاد، لإهدائها لمحتاجي المنطقة، بحسب موقع "today" الإيطالي.

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ولقضاء الجميع عيد ميلاد سعيد حتى الفقراء، قدم أهالي إجليسياس أكياس التضامن التي أطلق عليها "السجادة الحمراء" وهي عبارة عن سجادة وضعت عليها الأكياس التي تحتوي على أنصاف من الطعام، بداية المكرونة إلى الخبز والحلوى واللحوم الباردة، كهدية "الكريسماس" لمواطنيهم المحتاجين.

واحتوت أكياس "السجادة الحمراء" على هدايا، بالإضافة إلى المواد الغذائية من بقوليات ودجاج ولحوم وخضراوات وفاكهة وغيرها.

ونال هذا الموقف التضامني الرائع إعجاب عدد كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور أكياس التضامن على الإنترنت، إذ أحد المستخدمين: "بادرة رائعة للغاية تليق بأعياد الميلاد"، فيما قال آخر: "في الواقع، كانت هذه مجرد واحدة من العديد من المبادرات التي نفذتها البلدية لجعل عيد الميلاد أكثر سعادة حتى بالنسبة للمواطنين الأكثر احتياجا، شكرا لكم".