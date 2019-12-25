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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالت أبل وسامسونج وشركات أخرى.. إخفاقات كبرى في 2019

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كما هو الحال سنويا، كان لعام 2019 حصته العادلة في قطاع التكنولوجيا عبر إطلاق الإصدار الجديد من هاتف "آيفون"، واتجاه "فيسبوك" إلى العملات المشفرة، وسلسلة من عمليات طرح الأسهم للتداول لشركات أمثال "أوبر" و"ليفت".



لكن وسط عام حافل بالنشاط في "وادي السليكون" عاصمة التكنولوجيا على كوكب الأرض وخارجه، لم يكن هناك نقص في التقلبات والإخفاقات، حيث تجرأت الشركات على تجربة تقنيات جديدة فيما واجه بعضها تحديات.

وفيما يلي بعض أكبر الإخفاقات التقنية لعام 2019، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تلجراف" البريطانية.

هاتف سامسونج القابل للطي

شهد إطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي من سامسونج في أبريل/نيسان الماضي حالة من الفوضى، بعد تحطم بعض الإصدارات الأولية من الجهاز عند اختبار الهاتف المصمم بشاشة داخلية قابلة للطي تستخدم كجهاز بحجم الكمبيوتر اللوحي، وشاشة خارجية يمكن استخدامها كهاتف ذكي.

وقال صحفيون تلقوا الهواتف إن شاشة الطي بدأت في الاهتزاز وتحولت إلى اللون الأسود قبل أن تنطفئ، ويبدو أن اثنين من الخبراء قاما عن طريق الخطأ بإزالة طبقة بلاستيكية خارجية من الشاشة كان من المفترض الإبقاء عليها.

الاكتتاب العام لشركة "وي ورك"

بدا هذا العام جيدا بالنسبة للشركة التي توفر مساحات العمل المشتركة، حيث بلغت قيمتها السوقية في يناير/كانون الثاني، 40 مليار دولار بعد أن استثمر رجل الأعمال الياباني ماسايوشي سون مؤسس شركة "سوفت بنك" ملياري دولار.

ومع ذلك، فقد تغير كل ذلك في أغسطس/آب عندما كشفت "وي ورك" عن طرحها العام الأولي، حيث رفض المستثمرون فكرة منح مدير الشركة آدم نيومان حقوقا تصويتيا تناهز 20 ضعفا مقارنة بحقوق المساهمين العاديين، فقررت الشركة خفض تقييمها إلى 15 مليار دولار ثم أجلت الاكتتاب العام.

شريحة أبل الإلكترونية

أطلقت شركة "أبل" بالتعاون مع مصرف "جولد مان ساكس" خدمة "بطاقة أبل" الجديدة، حيث تتيح البطاقة التيتانيوم اللامعة للمستخدمين تتبع المدفوعات واسترداد النقود، لكن العملية تأثرت بادعاءات بأنها تمنح للعملاء الذكور شروط ائتمان أفضل من الإناث.

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سيارات "دايسون" الكهربائية

بعد سنوات قضاها في تطوير الأجهزة المنزلية، وضع السير جيمس دايسون نصب عينيه السيارات الكهربائية، وكان من المقرر أن يشهد عام 2019 اللحظة التي يحقق فيها حلما استغرق 20 عاما.

لكن التحديات المتعلقة بالتسويق لم تترك للمخترع أي خيار سوى العدول عن الفكرة بعد أن نقلت الشركة مقرها الرئيسي من بريطانيا إلى سنغافورة، في إطار خططها لتعزيز طموحاتها في تصنيع السيارات الكهربائية.

وبعد أن أنفقت الشركة 2.5 مليار جنيه إسترليني على مشروعها، الذي تضمن أبحاثا حول البطاريات، وصممت ما وصف بأنه "سيارة كهربائية رائعة"، اكتشفت أن قلة المشترين تعني أنها ستخوض معركة ضد اللاعبين الآخرين في سوق السيارات.

الشاحن اللاسكي "إير باور"

انتابت الشكوك كثيرين من الخبراء عند إعلان "أبل" عن وسادة الشحن اللاسلكي "إير باور"، التي يمكنها أن تشحن في الوقت نفسه جهاز "آيفون" وسماعات "إير بود" وساعة "أبل ووتش"، لكن قدرات الشركة على الابتكار دائما تتحدى توقعات المعجبين.

لكن.. اتضح لاحقا للأسف أن وسادة الشحن تواجه عدة مشكلات، منها ارتفاع حرارة الأجهزة بشكل كبير، ما أحرج أبل، التي قررت التخلي عن المنتج بعد 18 شهرا من الصمت بعد إطلاقه الرسمي.

تحديات "تيك توك"

انتشر تطبيق مشاركة الفيديوهات "تيك توك" بشكل فيروسي، وبلغ مرحلة عالمية بأكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريا.

لكن النمو السريع للتطبيق المملوك لشركة الإنترنت الصينية "بايت دانس ByteDance" لفت إليه الأنظار، حيث يواجه انتقادات بشأن الخصوصية ونقص الإشراف على المحتوى.

وسرعان ما أعرب مسؤولون أمنيون أمريكيون عن مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وبدأوا تحقيقا عالي المستوى.