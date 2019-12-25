عبد الله العويس: الشعر كتب سيرة شعب يرتبط بأرضه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبل عبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، في مجلس الحيرة الأدبي، نخبةً من شعراء فلسطين، ضمن فعاليات الملتقى الشهري للشعر الشعبي الذي نظمته الدائرة، أمس الأول، وفي اللقاء، الذي حضره مدير المجلس الشاعر بطي المظلوم، رحّب العويس بالشعراء الضيوف، وتحدث عن المجلس الذي تأسس وفق رؤية صاحب السّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ليحتضن الإبداعات المحليّة والعربيّة، ويجمع النتاج الإبداعي، في أمسياته وندواته وكل أنشطته المتنوعة.

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وأكّد العويس قيمة الشعر الفلسطيني في تعبيره عن سيرة شعب لا يزال يرتبط بتراثه وأرضه، بالرغم من كل الظروف، وأهمية الألوان الفنيّة المتعددة في البيئة الشعرية الفلسطينية، خاصة شعر الزجل لما له ولبقية الأنواع الأخرى من حضور كبير.

وتضمن الملتقى أمسية شارك فيها كل من أحمد الفحماوي وعبد الله غانم ومثنى الجلماوي ومحمد أبو الناجي، ونزيه خندقجي وقدمها الأعلامي عبدالسلام العطاري بنبذة عن الشعر الفلسطيني الشعبي وفن الزجل، وارتباط ذلك بحكاية الشعب الذي يبحث عن وطن، باعتبار الشعر قلعة من قلاع الصمود والنضال، متطرقاً إلى الحداء والزجل عند الرجال، والغناء عند النساء. وقال: «إنّ التعددية في الأغنية الشعبية بين فلسطينيّ البحر وفلسطينيّ السهل وفلسطينيّ التلال والجبال، انعكست على المعاني وموسيقاها ما بين هدوء وسكون وصخب وخشونة وغضب، وأثرت بقوة في أصوات النساء بين الترويدة والتهليلة، والفرق الواضح في ذلك بين امرأة المدينة وامرأة الحقول والسهول والأرياف والقرى والفلاحين».

كما تحدث عن حكاية وفنون العتابا وظريف الطّول والمعنّى والشروقي والهيجني والقرّادي، والميجانا، وغير ذلك من الفنون.