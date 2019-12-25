شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: نقدر كل من يسهم في تقدم الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات تعرب عن تقديرها ووفائها لكل من أسهم في رحلة تقدمها وتطويرها. جاء ذلك لدى استقبال سموه في قصر البحر عائلة الطبيبين الزوجين بات وماريانا كينيدي مؤسسي مستشفى «كند» (الواحة سابقاً).

من جهة أخرى، تقدم سموه بالتهاني إلى المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وقال على «تويتر»: «أتقدم بأجمل التهاني إلى أصدقائنا المسيحيين في الإمارات والعالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. متمنياً في هذه الذكرى أن يعم السلام والأمن والتسامح والخير ربوع الأرض».

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