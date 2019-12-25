البرلمان العراقي يقر قانون الانتخابات والأكراد يقاطعون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

وافق البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، على قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلباً أساسياً للمتظاهرين، في وقت واصل المتظاهرون الاحتشاد في مواجهة السلطة المصابة بالشلل بين ضغوط الأحزاب الموالية لإيران وانعدام القدرة على تجديد الطبقة السياسية، وأقدم المتظاهرون على قطع طرقات، وخصوصاً تلك المؤدية إلى الموانئ النفطية، ومواصلة إغلاق أغلبية الدوائر الرسمية في الجنوب، واحتشد المحتجون مجدداً في ساحة التحرير بوسط بغداد، رافعين لافتات تحمل صور مرشحين لرئاسة الوزراء مغطاة بعلامات حمراء تعبيراً عن رفضهم.

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وصوت مجلس النواب العراقي على المواد الخاصة بقانون الانتخابات الجديد الذي يشمل 50 مادة، ببنوده كافة، وصوت النواب على المادتين ال 15 وال 16 وصولاً إلى المادة ال 21. وتعتبر المادتان ال 15 وال 16 من المواد الخلافية التي اعترضت عليهما كتلة التحالف الكردستاني، حيث صوت البرلمان بعد انسحاب النواب الأكراد والتحالف الكردستاني. وتنص المادة ال 15 على نوعية الترشح للانتخابات بقائمة واحدة أو عدة قوائم، أو الترشح الفردي، فيما تتضمن المادة ال 16 تقسيم العراق إلى دوائر متعددة، وليس دائرة انتخابية واحدة، وهي مطالب المتظاهرين التي تلخصت بتأييد الترشيح الفردي والدوائر المتعددة. وبينما أكدت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي جوان إحسان، مقاطعة كتلتها لجلسة البرلمان، أمس، بسبب تجاهل إرادة الكرد والشارع الشعبي بالإصلاح، اعتبر النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربا، تمرير المادة ال 15 من قانون الانتخابات بأنها «دقت إسفين تقسيم العراق»، وأن «التصويت على المادة ال 15 سيذهب بالبلاد إلى المجهول».

وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر: إن قانون الانتخابات الجديد سيقصي جميع الأحزاب الفاسدة. وقال الصدر في تغريدة على «تويتر»: «تحقق مطلب آخر من مطالب الشعب بعد أن وقفت معه المرجعية والعقلاء والأصلاء، وكل وطني شريف من النواب وغيرهم». وأضاف أن «قانون الانتخابات سيقصي كل الأحزاب الفاسدة، وننتظر بفارغ الصبر أن تكون مفوضية الانتخابات مفوضية نزيهة ومستقلة بحق». وتابع: «لن نسمح بغير ذلك.. المجرب الجدلي لا يجرب، ومرشح شعب سينتصر».

وكان المحور الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد تخلى عن ترشيح وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل، داعياً حلفاءه المقربين من طهران إلى ترشيح شخصية جديدة لرئاسة الوزراء. وبمجرد تداول اسم محافظ البصرة أسعد العيداني انتفض المحتجون في المحافظة النفطية الجنوبية. وعلى الفور أغلق المتظاهرون الطرقات الرئيسية المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير لساعات عدة، لكن ذلك لم يؤثر في سير العمل فيهما. كما نصب المتظاهرون خيم الاعتصام أمام حقل مجنون النفطي في المحافظة، ومنعوا الدخول والخروج منه. وقطعت أيضاً الطرقات في الناصرية والديوانية والحلة والكوت والنجف جنوباً، فيما أدت الإضرابات إلى منع الموظفين من الوصول إلى أعمالهم، وإغلاق أبواب المدارس.