سفير اليابان يشيد بالعلاقات الثقافية مع الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد أكيهيكو ناكاجيما، سفير اليابان لدى الدولة، بالعلاقات الثقافية المتميزة بين بلاده ودولة الإمارات، مؤكداً شغفه باللغة العربية، وآدابها، وسعيه لتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، خاصة مع مؤسسة اليابان الثقافية، والمعاهد المعنية باللغة العربية والترجمة.

جاء ذلك لدى لقائه الدكتور علي بن تميم، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للغة العربية، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، في مكتبه بمكتبة قصر الوطن.

ونوه السفير بشكل خاص بالدور الذي تقوم به هيئة أبوظبي للغة العربية، وجائزة الشيخ زايد للكتاب، معتبراً الهيئة صرحاً ثقافياً مهماً.

ورحب رئيس هيئة أبوظبي للغة العربية بالسفير الياباني، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الثقافي مع اليابان، فيما أعرب سفير اليابان عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هذا الصرح الثقافي الإماراتي.(وام)