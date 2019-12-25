احتفالات في الكنائس.. و«شجرة ميلاد» بارتفاع 12 متراً

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رأس الخيمة: عدنان عكاشة

قصد المسيحيون الكنائس في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة، وباقي إمارات الدولة للاحتفال بأعياد الميلاد.

وشهدت الكنائس في أبوظبي مساء أمس إقبالاً لافتاً من المسيحيين الذين توافدوا مع أسرهم للاحتفال بهذه المناسبة، فيما تولت دوريات الشرطة تسهيل الوصول إلى مختلف الكنائس.

وفي رأس الخيمة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبمتابعة من الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة، أعلنت الدائرة إنجاز «شجرة الميلاد» بارتفاع 12 متراً، أمس، في مجمع الكنائس بمنطقة الجزيرة الحمراء. وكشفت الدائرة عن مشروع مواز لإنشاء وتطوير ساحة «مجمع الكنائس» في رأس الخيمة، لتشتمل تدريجياً على مختلف الخدمات والمرافق المنشودة، ولتكون مؤهلة لاحتضان الاحتفالات والمناسبات الخاصة بالمسيحيين في الإمارة.

وأكد المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن توجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بتنفيذ المشروع الحضاري لتطوير ساحة مجمع الكنائس والمبادرة الإنسانية لإنشاء «شجرة الميلاد» تهدف إلى ترجمة وترسيخ مفاهيم التسامح لدى الإمارات وأبنائها، في ضوء قيم ديننا الإسلامي الحنيف، ورؤية وفكر قيادتها الرشيدة، وتندرج في إطار الاحتفاء ب «عام التسامح».

وأوضحت المهندسة نوف علي سلطان الدهماني، مديرة إدارة التصميم والإنشاء في مؤسسة الزراعة التجميلية، التابعة لدائرة خدمات رأس الخيمة، التي صممت ساحة مجمع الكنائس وموقع الاحتفالات، أن ارتفاع الشجرة يصل إلى 12 متراً، ما يعادل ارتفاع عمود إنارة في الطرق العامة، وهي من أكثر أشجار الميلاد ارتفاعاً في الدولة والمنطقة.

وقالت الدهماني: إن إدارة التصميم والإنشاء أطلقت مبادرة لتقديم هدايا رمزية معبرة، خاصة ب «عام التسامح»، للكنائس الثماني في المجمع الكنسي في رأس الخيمة، تشتمل على إكليل عيد الميلاد، وهو «طوق» مزين يرمز إلى مجد وبهاء الميلاد، مع الشموع، التي ترمز إلى أعمال الخير، التي تنير للآخرين طريقهم، وتفوح بروائح زكية، ترمز إلى قيم وكرم الضيافة والتسامح لدى أبناء الإمارات.

وبينت الدهماني أن مشروع تطوير ساحة مجمع الكنائس في رأس الخيمة تضمن زراعة ساحة الاحتفالات بالأشجار، وتسوية الساحة، وإنارتها بشكل مؤقت في إطار المرحلة الأولى من المشروع، على أن يستكمل خلال الفترة المقبلة.