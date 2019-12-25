صباح الخالد يتعهد بتقديم برنامج عمل خلال 3 أسابيع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي

أعلن الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أن الحكومة ستقدم برنامج عملها خلال ثلاثة أسابيع، مؤكداً مدها يد التعاون مع مجلس الأمة إلى أبعد مدى تنفيذاً لتوجيهات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وذكر الخالد في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة، أمس الثلاثاء، بعد انتهاء الحكومة من أداء اليمين الدستورية، أن «برنامج عمل الحكومة سيتضمن الإجراءات الكفيلة بالحد من بؤر الفساد، ومتابعة كل من تقع عليهم شبهة الفساد وتطوير الأجهزة الحكومية، والانتقال إلى الحكومة الرقمي». وأكد أن الحكومة أمامها مسؤولية مشتركة، ومشروع وطني عنوانه التعاون، مشدداً على أن «السلطة التنفيذية يقع عليها العبء الأكبر».

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وجدد الخالد عظيم الشكر والامتنان إلى الأمير على الثقة الغالية. كما توجه بالشكر لأعضاء مجلس الوزراء على تحملهم المسؤولية الوزارية في هذه المرحلة القصيرة من عمر الحكومة.

ونيابياً، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، إن الحكومة شاركت في جلسة (أمس) بالتصويت على كل لجان التحقيق «باستثناء تلك المتعلقة بالتحقيق في تزوير الجنسيات بسبب التباين النيابي»، مبيناً أن سقوط الطلب لن يؤثر في مضيه شخصيّاً بقانون تزوير الجنسية الذي قطع فيه شوطًا طويلًا ويعد في مراحله الأخيرة. وقال: إنه اتبع كل الإجراءات اللائحية والدستورية الخاصة بالطلب النيابي بشأن تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بإعداد تقريرها عن الاقتراح بقانون العفو الشامل، مبيناً أن كل ما أثير سابقاً من ادعاءات بهذا الشأن لم يكن صحيحاً، وليس له أساس من الصحة.

وردّاً على سؤال صحفي بشأن العلاقة بين السلطتين خاصة بعد امتناع الحكومة عن التصويت على بعض لجان التحقيق، أكد الغانم أن «الحكومة شاركت بالموافقة على كل لجان التحقيق من دون استثناء، إلا أنها امتنعت عن التصويت في موضوع التحقيق بتزوير الجناسي لوجود خلاف نيابي - نيابي بهذا الأمر». وأضاف الغانم «وزير الداخلية أوضح أن الحكومة مع كل لجان التحقيق وصوتت معها، وقال إنه بسبب وجود خلاف نيابي - نيابي فلن تنحاز إلى جهة محددة وستقوم بالامتناع».

وبسؤاله عن تكليف اللجنة التشريعية إعداد تقريرها بشأن العفو الشامل قال الغانم «موضوع تكليف اللجنة التشريعية أمر في غاية البساطة واليسر، ومن كان يتحدث أمس، عن أنه من الممكن أن يكون هناك عدم التزام باللائحة، أو عدم عرض الموضوع فهذا لم يتم بالسابق حتى يتم الآن». وقال «أيّاً كان الكلام الذي يتكلمونه أو الادعاءات التي يدعونها فأنا متعود على هذه الادعاءات الباطلة والملفقة والملقنة، ولكن في نهاية الأمر أنا أطبّق اللائحة، فالطلب عرض، والحكومة عارضت هذا الأمر، إلا أن أغلبية الأعضاء، وأنا من ضمنهم، رأينا أن نترك اللجنة التشريعية للانتهاء من تقريرها ورفعه إلى المجلس ويحسم بالتصويت، وننتهي من هذا الأمر سواء بالسلب، أو الإيجاب».