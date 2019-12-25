«مشكاة الحروف» يضيء ندوة الثقافة والعلوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتح محمد المر، رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، معرض الخط «مشكاة الحروف»، والذي نظمته ندوة الثقافة والعلوم بالتعاون مع جمعية الإمارات لفن الخط والزخرفة، وحضر الافتتاح بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة وخالد الجلاف رئيس الجمعية.

وأشاد المر بتميز اللوحات وتنوع الخطوط وأشكال الزخرفة، والتي تعبر عن حضور الخطاط الإماراتي ورشاقة قلمه وحداثة الأفكار التي تعبر عنها اللوحات.

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وأشار بلال البدور إلى أن هذا المعرض، يأتي ضمن احتفاء الندوة باللغة العربية، والتي يعتبر الخط العربي مبدأها ومنتهاها، فالحرف أصل الكلمة والخط رونقها، وأكد اهتمام الندوة بتبني المواهب من خلال إقامة المعارض وعقد الندوات والمحاضرات.

ولفت خالد الجلاف إلى أن المعرض يبرز قدرات أعضاء الجمعية من خطاطين ومدربين، يشاركون في برنامج كتاتيب من المواطنين والمبدعين العرب، عبر دعمهم للحركة الفنية من خلال هذه المعارض والمسابقات المختلفة واقتناء الأعمال ودفع الفن لتحقيق المزيد من التطور والإبداع.

وأضاف الجلاف أن «مشكاة الحروف» إضاءة ونور للحرف العربي، وأن ما حققته الإمارات في مجال فن الخط والزخرفة يمثل نقلة نوعية وتطوراً مشهوداً في هذا المجال، حتى أن الخطاط الإماراتي أصبح يشارك وله حضور في الكثير من المعارض العربية والعالمية، وفي أروقة الفن.