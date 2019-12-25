الإمارات والأردن.. نموذج عربي للتعاون في التحديث الحكومي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



شهدت الشراكة الاستراتيجية للتحديث الحكومي، بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، إنجاز عدد من الخطوات المهمة لتفعيل اتفاقية الشراكة الهادفة لتوحيد رؤى وتوجهات البلدين في تصميم نموذج عربي متميز في الشراكة لتحديث العمل الحكومي وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

ومثَّل إنجاز مجموعة من البرامج التدريبية المشتركة، وورش العمل التخصصية الهادفة للارتقاء بمختلف مجالات العمل وتعزيز الخدمات الحكومية، محطة مهمة وصلت إليها الشراكة الاستراتيجية في محاورها الرئيسية الأربعة: الأداء والتميز الحكومي، وبناء القدرات والخدمات والمسرعات الحكومية.

وفي إطار الشراكة بين البلدين، عقدت حكومة الإمارات ورشة عمل بعنوان «استشراف المستقبل» تحدث فيها عدد من المدربين الإماراتيين، وهدفت إلى التعريف بالتجربة الإماراتية في استشراف المستقبل.

وركزت الورشة على تطوير قدرات التخطيط المستقبلي بعيد المدى عبر سيناريوهات مدروسة لرفد جهود الحكومة في رفع مستوى خدماتها، وتحقيق رؤية الأردن 2025.

تحدث في الورشة عثمان آل علي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بهيئة الأوراق المالية والسلع، وسالم الزعابي وكيل نيابة عامة بنيابة الأموال العامة الاتحادية، وعزيز العامري مستشار تطوير الذات والأعمال.

وتناول المدربون الإماراتيون مفهوم استشراف المستقبل وأفضل السبل للاستعداد والجاهزية له من خلال عملية منهجية منظمة توظف أدوات وطرقاً ونظريات مبتكرة.

وتطرقت الورشة إلى مجموعة من المواضيع مثل: الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها ومفهوم البيانات الضخمة، وتأثير الذكاء الاصطناعي على حياة الفرد والمجتمع، وحجم الاستعداد للنقلة النوعية المتوقعة نتيجة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي من النواحي الفكرية والعلمية والتنفيذية والقانونية.

وعقدت حكومتا الإمارات والأردن 6 ورش تدريبية في المملكة، تحدثت فيها طريفة الزعابي نائب مدير عام المنظمة الدولية للزراعة الملحية، ورائدة الأعمال موزة الهاملي.

واستهدف التدريب 100 من كبار الموظفين وأكثر من 200 موظف حكومي.