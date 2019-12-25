شكرا لقرائتكم خبر عن المـدنـي: مرضى يتعرضون لخطأ طبي ويلتزمون الصمت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:إيمان عبدالله آل علي

أكد الدكتور عبد الرزاق المدني، رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التابع لمجلس الوزراء، أن عدد الشكاوى الطبية التي تصل للجنة بشكل شهري تصل إلى 15 شكوى، ووصل عدد الشكاوى العام الجاري إلى 139 شكوى، و50٪ من الشكاوى تعتبر أخطاء طبية، و50 ٪ لا تصنف كخطأ طبي، وتعتبر نسبة الأخطاء الطبية في الإمارات أقل من النسب العالمية.

وأوضح المدني أن عدد الشكاوى التي أغلقت خلال 5 سنوات الأخيرة وصل إلى 735 حالة، من أصل 807 شكاوى، وبقيت 72 شكوى قيد الإجراء، وثمة أخطاء طبية أسهمت في حالات وفاة بالدولة.

وأكد أنهم يعملون على تقليص وقت النظر في الشكاوى التي تصلهم، وتوجد قضايا وصلت لعدة أشهر، وأخرى قاربت السنة، وتوجد قضايا تم الانتهاء منها في شهرين. وشدد على أنه لا يوجد أي تدخل من الجهات الصحية على قرارات اللجنة.

وأوضح أن مواطنين ومقيمين يتعرضون لإهمال أو خطأ طبي ويلتزمون الصمت، ولا يلجأون للجهات الصحية أو المحاكم للشكاوى، وعليهم تقديم شكوى في حال تعرضهم لخطأ طبي، خاصة أن الإجراءات الصارمة في الطب مفعلة. وتالياً نص الحوار:

*كم عدد الشكاوى التي تصلكم؟ وهل هناك زيادة في عددها؟

-تتراوح الشكاوى الشهرية ما بين 12 و 15 شكوى، وفي عام 2018، وصل عدد الشكاوى إلى 177 شكوى، وفي 2019 وصل حتى الآن إلى 139 شكوى، و50٪ من الشكاوى التي تصلنا تعتبر أخطاء طبية، و50 ٪ لا يعتبر خطأ طبياً، وتعتبر نسبة الأخطاء الطبية في الإمارات أقل من النسب العالمية.

وفي عام 2015 كان عدد الشكاوى 134 شكوى، وهذا العام وصل إلى 139 شكوى ومتوقع أن نستقبل حالات أخرى، حيث تصل الزيادة السنوية ما بين 10و 20حالة إضافية، والزيادة ناتجة عن وعي الجمهور ومعرفتهم بقدرتهم على الحصول على حقهم ومقاضاة المقصر، والسبب الآخر زيادة عدد المراكز الصحية والمستشفيات، ونتوقع هذا العام أن يقل العدد مع تطبيق القانون الجديد عبر حلها في اللجان المحلية.

تم الانتهاء منها

*كم عدد الشكاوى التي أغلقت وتم الانتهاء منها؟

-عدد الشكاوى التي أغلقت خلال 5 سنوات الأخيرة وصل إلى 735 حالة، من أصل 807 شكاوى، وحالياً 72 شكوى مازالت قيد الإجراء.

وتحول للجنة العليا للمسؤولية الطبية بعد أن يعترض أحد الطرفين سواء الشاكي أو المشتكى عليه على القرار، بالتالي تحول لنا، وفي السابق كنا نستلم القضايا من النيابة والمحاكم، وحسب القانون الجديد نستلمها بعد الاعتراض على اللجان المحلية.

أسباب الأخطاء

*ما هي أبرز أسباب الأخطاء الطبية حسب الحالات التي نظرتم فيها؟

- أخطاء طبية ناتجة عن قلة خبرة الطبيب، خصوصاً العمليات الجراحية، وعدم جاهزية المركز الطبي لاستقبال حالات مستعصية أو التعامل مع المضاعفات المعقدة للحالات، وفعلياً لم نشهد حالة لطبيب لا يملك شهادة طبية، وتبقى الخبرة الطبية ضرورية وتوازي أهميتها الشهادة العلمية، للتعامل بشكل صحيح مع الحالات الصعبة. والشكاوى تكون إما على الطبيب أو المؤسسة الصحية، وتتمثل بأنهم أخطأوا في العلاج أو تسببوا في عاهة للمريض، أو إهمال بعدم اتباع المعايير الطبية المطلوبة للعلاج، أو تأخير في إجراء عملية وانتكاس حالة المريض، ولم تصلنا شكاوى بنسيان أدوات العملية في جسم المريض.

الخطأ والمضاعفات

هل ثمة شكاوى هي من الأساس لا تعتبر خطأً طبياً؟

-الأخطاء الطبية هي التي تتسبب في وفاة شخص أو فقدانه لعضو من الجسم، أو ترك عاهة مستديمة، وثمة أخطاء تتسبب في زيادة مشقة المريض خلال علاجه ، ناهيك عن حالته النفسية والمبالغ المالية التي يتكبدها، وثمة أخطاء طبية أسهمت في حالات وفاة بالدولة، وهناك فرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الناتجة عن العمليات الجراحية، لأن تلك العمليات بها درجة من الخطورة، وكثيراً ما تحدث المضاعفات دون حدوث خطأ طبي، وفعلياً 50٪ من الشكاوى التي تصلنا لا تكون أخطاء طبية، بل مضاعفات ناتجة عن عمليات جراحية.

تبسيط الإجراءات

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*كيف تعملون على إيجاد أفضل السبل لتبسيط الإجراءات لخدمة المشتكين وتقليص الجهد والوقت؟

-نعمل على تقليص وقت النظر في الشكاوى التي تصلنا، لكن في بعض الأحيان عندما تصلنا شكوى من النيابة أو الجهات الصحية يتم التأخر في حصولنا على الملف الطبي، وبعض الأحيان تتأخر الجهات في تسليمنا تفاصيل دقيقة نكون بحاجة إليها، ونضطر لرفع طلب من جديد للحصول على تفاصيل أخرى، ونحتاج إلى مقابلة كافة الأطراف سواء المتضرر أو المتسبب، ودراسة الحالات بدقة كبيرة، وبعض القضايا تكون طويلة بالتالي نحتاج إلى دراسة صفحة صفحة، وندرس ما كتبه الكادر الطبي والتمريضي، ودراستها تستغرق وقتاً طويلاً، وخلال المناقشات تختلف الآراء ونطلب رأياً آخر للمزيد من الدقة، وتلك الأسباب تؤثر في تأخر كتابة رأي اللجنة في الشكوى، وتوجد قضايا وصلت لعدة أشهر، وأخرى قاربت السنة، وتوجد قضايا تم الانتهاء منها في شهرين، خاصة أن اللجنة تجتمع مرة كل أسبوعين، وفي ظل زيادة أعداد الشكاوى نجتمع مرة كل أسبوع.

*هل ثمة محاولات تدخل أو تأثير في أعمال اللجان ومستنداتها ووثائقها ؟

- لا يوجد أي تدخل من الجهات الصحية على قرارات اللجنة، ولا يوجد تأثير في عمل اللجنة من أي جهة خارجية، ولو حدث أن أحد أعضاء اللجنة له علاقة مع أحد الأطراف سواء الشاكي أو المشتكي، أو يعمل في ذات المؤسسة الصحية، لا يشارك العضو في دراسة القضية، ولا حتى في نقاشها ولا يبدي الرأي فيها، ويتخلى عن دوره حتى تكون هناك نزاهة في الرأي الطبي النهائي.

عمليات التجميل

*كم عدد الشكاوى بسبب عمليات التجميل؟

-وصل عدد الشكاوى العام الجاري 7 حالات حتى الآن، والماضي 6 حالات، وفي 2017 حالتان، و2015 وصل إلى 7 حالات، وطبيعة الشكاوى تتمثل في عدم رضا الشخص عن النتيجة، وحدوث بعض المضاعفات، وعلى سبيل المثال عمليات الليزر تحدث بعض الحروق ويتقدم أصحابها بشكاوى على الطبيب أو المؤسسة الصحية، ومعظمها لا تعتبر خطأ طبياً، أما الشكاوى التي تصلنا بسبب ابتسامة هوليود تعتبر أخطاء طبية تنتج عن قلة خبرة طبيب الأسنان.

توضيح الإجراءات

*هل هناك تلاعب من بعض الأطباء بإلزام المريض بتوقيع أوراق قبل العملية لتبرئة أنفسهم من المسؤولية؟

لا يعد تلاعباً، لكن ما يحدث أنه لا يتم توضيح الإجراءات للمريض، ولا يتم إخباره بالمضاعفات التي قد تحدث، والإشكالية الأخرى أن المريض وذويه يوقعون على الورقة من دون قراءتها، ولو تمت قراءتها ستقل الشكاوى المقدمة، لأنهم سيكونون على علم بالمضاعفات التي قد تحدث.

يلتزمون الصمت

*هل ثمة أشخاص يتعرضون لأخطاء طبية أو تقصير وإهمال ويلتزمون الصمت؟ ولماذا؟ وهل الإجراءات الصارمة في الطب مفعلة؟

-ثمة مواطنون ومقيمون يتعرضون لإهمال أو خطأ طبي ويلتزمون الصمت، ولا يلجأون للجهات الصحية أو المحاكم للشكاوى، ولا ننصح بالسكوت عن الخطأ، لأن أي خطأ يحدث في مؤسسة صحية أو من قبل أي طبيب لابد من دراسة الحالة، والتأكد من قدرات الطبيب والمستشفى حتى لا يقع ضحية أخرى في ذات المشكلة، خاصة أن ثمة أطباء خبراتهم وشهاداتهم دون المقبول، وسكوتهم يكون ناجما ًعن عدم رغبتهم في تقديم طلب شكوى واتباع الإجراءات المقررة، وقبولهم بما حدث.

والعقوبات مفعلة، وإذا كان هناك خطأ جسيم سيحصل المخطئ على عقوبة قاسية حسب القوانين واللوائح.

* كم عدد الأطباء في اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ؟ وهل تم تشكيل لجنة للمسؤولية الطبية في الوزارة والهيئات الصحية ؟

- العدد 14 طبيباً، وجميعهم استشاريون من مواطني الدولة، من تخصصات مختلفة، وحالياً لا توجد حاجة لزيادة عدد الأطباء في اللجنة، وفي بعض الأحيان تصلنا قضايا في تخصصات مختلفة، ونستعين بأطباء آخرين من تلك التخصصات.

وهناك لجان للمسؤولية الطبية في وزارة الصحة والهيئات الصحية ومدينة دبي الطبية، وكل لجنة تكون تحت إشراف الجهة الصحية الخاصة بها.

غير المختص

*مهنة الطب تحتمل قدراً من الخطأ، ولكن ماذا نسمي الشخص غير المختص عندما يعبث بعلم الطب؟

- إن كان الشخص طبيباً ويحمل شهادة طبية ومتخرجاً من جامعة يصنف تحت بند قليل الخبرة، وبالتالي يجب إيقافه عن العمل، وإن كان غير متخرج من الجامعة وغير طبيب من الأساس يعتبر محتالاً، ويجب معاقبته بأقصى العقوبات، لأنه تلاعب بأرواح وأجسام الناس دون حق.