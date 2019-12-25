بلدية الشارقة تستحدث الزراعة العمودية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بالاهتمام بالزراعة ونشر الرقعة الخضراء، تعمل بلدية مدينة الشارقة على إكثار النباتات في مختلف المشاتل التابعة لها، لتحقيق رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، والتشجيع على الزراعة، وفي هذا السياق قام قطاع الزراعة والبيئة في البلدية بزيادة مساحات المشاتل من خلال الزراعة العمودية لزيادة النباتات وتوفير البيئة المناسبة لها.

وأكد ثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية أن البلدية تعمل على الاهتمام بالمسطحات الخضراء ومختلف الأنواع من الأشجار والنباتات بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وبما يعزز من المظهر الجمالي للإمارة الباسمة التي تزخر بأنواع كثيرة من النباتات والزهور التي تزين الميادين والشوارع الرئيسية، ويفوق عددها 3 ملايين زهرة، ولزيادة إنتاجية المشاتل من النباتات تم استحداث الهوية الجديدة للمشاتل ونموذج الزراعة العمودية، حيث تم تصنيع وتركيب المشتل من قبل ورشة إدارة الزراعة والحدائق بجهود ذاتية وكان البدء الفعلي بالزراعة في هذا المشتل مطلع العام الجاري، وبالرغم مما يمتاز به هذا النوع من النباتات من بطء في النمو، إلا أن إنتاج هذا المشتل وصل حالياً إلى أكثر من ألف نبات.

من جانبه، أوضح المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، أنه تم إنجاز أعمال الزراعة العموية باستغلال الأرفف الموجودة في مستودعات القطاع بتوجيهات ثابت سالم الطريفي بضرورة الاستفادة منها واستخدامها في المشاتل النباتية، ووجه إدارة الخدمات العامة بتقديم الدعم والتسهيلات إلى إدارة الزراعة لنقل تلك الأرفف، حيث تمت تهيئة أرضية مشتل النباتات الداخلية ونُقلت تلك الأرفف إليها للاستفادة منها في زراعة تلك النباتات لتكون بذلك تجربة ناجحة جداً.

وأوضح أن هذا النموذج حقق العديد من الفوائد أبرزها زيادة مساحة المشتل والاستفادة منها بالحد الأقصى، حيث زادت المساحة 5 أضعاف، كما وفرت سهولة حركة العاملين داخل المشتل بين الأرفف، كما أن وضع النباتات على الأرفف أعطى فرصة جيدة للنباتات، خاصة المتسلقة منها للنمو بالشكل الجيد والصحيح والمتناسق على عكس ما كانت عليه سابقاً، وما تتعرض له من تكسر وتلف أثناء فرشها على الأرض مباشرة.