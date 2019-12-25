رئيس الدولـة ومحمد بن راشد وولي عهـد أبوظبي يهنئون البابا فرانسيس بأعيـاد الميلاد

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، أعرب فيها عن أجمل التهاني بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة، متمنياً أن يعم السلام والأمن وقيم التسامح ربوع الأرض.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين لقداسة البابا فرانسيس.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على «تويتر»: «أتقدم بأجمل التهاني إلى أصدقائنا المسيحيين في الإمارات والعالم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. متمنياً في هذه الذكرى أن يعم السلام والأمن والتسامح والخير ربوع الأرض».

من جهته قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في تغريدة على «تويتر»: «نهنئ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد وأن تكون هذه المناسبة بشرى خير وأمل تتجدد فيها مشاعر المحبة والعطاء ويعم الخير والسلام العالم بأسره».

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي على «تويتر»: «أعياد مجيدة وسنة سعيدة».