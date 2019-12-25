استكمال تطبيق «المراقبة الإلكترونية» على مستوى الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي«الخليج»

كشفت وزارة الداخلية في الإمارات عن تطبيق منظومة «المراقبة الإلكترونية» في دبي والشارقة وأم القيوين، وفقاً للخطة الوطنية للتطبيق، لتكون بذلك قد استكملت تنفيذ المنظومة على مستوى الدولة وذلك قبل نهاية العام الجاري 2019.

وكانت الجهات الحكومية المعنية بدأت تنفيذ الخطة الوطنية للتطبيق مطلع إبريل 2019 وانتقلت وفق مخطط زمني ومن خلال خطة عملية تضمنت دورات تدريبية تأسيسية خاصة للمنتسبين من القيادات العامة للشرطة، وورشاً ودورات تدريبية وتجهيز غرف العمليات وتأهيل العاملين عليها إلى جانب اجتماعات مكثفة بين الجهات القضائية والتنفيذية للوصول إلى أفضل تطبيق يحقق الأهداف الرئيسية التي وجدت من أجلها المنظومة.

وبدأت دوائر القضاء في الدولة منذ إبريل الماضي، في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإلكترونية، فيما أعلنت وزارة الداخلية جاهزيتها التامة لتنفيذ الأحكام وذلك بعد مرور المدة القانونية المحددة بستة أشهر.

وتستهدف المنظومة تعزيز الخدمات الذكية، والعمل على رفع مستويات السعادة المجتمعية، وتحسين جودة الحياة، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية، بحيث يستفيد المستهدفون منها بصورة تعزز المسؤولية المجتمعية والحفاظ على تماسك الأسر وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وتتلخص فكرة منظومة المراقبة الإلكترونية، في أن المحكوم عليهم في قضايا محددة، تركب أساور إلكترونية لمراقبتهم هي بمثابة جهاز إرسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة، ويكون الجهاز قادراً على إرسال بيانات صحيحة ودقيقة إلى الجهات المختصة، وينفذ عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وبوجود غرفة عمليات خاصة بالمراقبة التقنية داخل وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة، تعمل على إرسال كل المعلومات إلى الجهات المعنية بصورة سلسة وسهلة وموثوقة.

ووفرت وزارة الداخلية مصنعاً لتجميع وتشفير أجهزة المراقبة، وفق ضوابط وحوكمة للمنظومة داخلياً، لضمان المحافظة على سرية البيانات والمعلومات، وخصوصية الخاضعين للمراقبة من جهة، ومن جهة أخرى استغلال الوقت والجهد وسرعة الإجراءات بأساليب مبتكرة، وبإشراف كوادر وطنية متخصصة.

تميز وريادة إماراتية

وقال العميد الدكتور صلاح الغول مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، إن الوزارة بشراكة مع الجهات القضائية والمعنية الاتحادية بالدولة استكملت تطبيق هذه المنظومة الريادية بصورة سلسة عملنا فيها على تبني أفضل الممارسات بصورة تدريجية وصولاً إلى التطبيق السلس للمنظومة، بعد استكمال الإعدادات التشريعية والفنية والبشرية. وقال إن الإمارات من الدول السباقة عالمياً التي تترجم ريادتها من خلال مبادرات مدروسة تعزز فيها سبل الارتقاء بالتنمية المجتمعية الشاملة التي محورها الإنسان الإماراتي المؤهل والقادر على أن يكون جزءاً منتجاً من المجتمع الإماراتي المتماسك.

Advertisements

تعزيز الاستقرار المجتمعي

وأكد القاضي جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، أن هذه الخطوة الريادية تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي وتعزيز الخدمات المقدمة بصورة تنعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الشاملة والانجازات الحضارية التي تحققها دولة الإمارات. وقال: إننا في وزارة العدل حريصون على تطبيق أفضل الممارسات التي تتسم بالعدل والشفافية والتي تصب في مصلحة المجتمع الإماراتي واستقراره، مشيراً إلى أن الخطوة من شأنها تعزيز الترابط الأسري وحل الخلافات والتخفيف مادياً ومعنوياً عن الأسر المستهدفة وتعزيز المنظومة القضائية لتحقيق العدل بمفهومه الشامل.

وقال إنه بإطلاق المرحلة الأخيرة من تطبيق الخطة الوطنية للمراقبة الإلكترونية المعتمدة من مجلس الوزراء، أصبحت دولة الإمارات من أوائل الدول الرائدة عالمياً في تطبيق هذه المنظومة.

منظومة متطورة

وأكد وكيل النيابة سالم علي الزعابي من النيابة العامة الاتحادية أن تطبيق نظام المراقبة الالكترونية يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة، وينسجم مع التوجهات الحكومية في إعداد قوانين وتشريعات تلبي احتياجات المجتمع وتواكب المتغيرات وتستشرف المستقبل سعياً لتحقيق الريادة في العدالة.

وقال شارحاً إن المشرع الإماراتي استحدث الأخذ بنظام المراقبة الالكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي، أو وسيلة أخرى لتنفيذ العقوبة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وذلك بموافقة المتهم أو المحكوم عليه أو بناء على طلب منه، حسب الأحوال، طبقاً لما جاء بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بقانون اتحادي رقم ٣٥ لسنة ١٩٩٢، وقرار مجلس الوزراء رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٩ الذي تناول بالشرح والتوضيح نطاق سريان نظام المراقبة الالكترونية ووسائل وآلية وضوابط تنفيذها ومهام القائمين بأعمال المراقبة والتزامات الخاضعين لها، فضلاً عن التعميم الصادر من النائب العام للدولة بهذا الشأن.

وأشار إلى أن المادة رقم ٢٨٠ مكرر من قانون العقوبات الاتحادي تناولت العقوبات المقررة لمن يعطل أجهزة المراقبة الالكترونية أو يتلفها، وكذا عقوبة هروب المحكوم عليه من المراقبة. وأضاف أن النيابة العامة بذلت جهوداً حثيثة وعقدت العديد من الورش واللقاءات المشتركة مع شركائها لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل المطلوب بين الجهات ذات العلاقة لضمان تطبيق النظام بشكل آمن وفعال وفق ما حدده القانون وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه. وأشار إلى أن القانون أناط بالنيابة العامة بالإضافة إلى دورها في تطبيق النظام كذلك دور الإشراف على تطبيق المراقبة الالكترونية.

وذكر أن النظام يهدف الى تخفيف الآثار المجتمعية السلبية للحبس، ويساهم في تواجد المتهم أو المحكوم عليه ضمن محيطه المجتمعي ما يعزز التماسك الأسري والقيم الإنسانية.