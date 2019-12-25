شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يسقط طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقطت قوات الجيش الوطنى اليمنى اليوم طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة أبين جنوبي اليمن حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الطائرتين كانتا تحلقان في سماء منطقة دثينة في مديرية الوضيع بالمحافظة.

وتبيّن بعد فحص حطام الطائرتين أنهما كانتا تحملان كمياتٍ كبيرةً من المتفجرات.

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