شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السودانية: الأوضاع الأمنية تشهد استقرارا بفضل الخطط الموضوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الفريق شرطة عثمان محمد يونس نائب مدير عام قوات الشرطة السودانية والمفتش العام، أن الأحوال الأمنية في السودان شهدت استقرارا بفضل الخطط الموضوعة من قبل قوات الشرطة ، وقال يونس -في تصريح صحفي مساء امس الثلاثاء- إن هيئة قيادة الشرطة بحثت، في اجتماع اليوم بوزارة الداخلية برئاسة الفريق أول شرطة عادل محمد بشائر مدير عام الشرطة، مجمل الاحوال الأمنية والجنائية في السودان.

وأشار إلى أن الاجتماع استعرض خطط تأمين فعاليات إحياء ذكرى ثورة ديسمبر، وأعياد الميلاد، ورأس السنة، والاستقلال، والترتيبات التي تم وضعها حتى ينعم المواطن بالاستقرار الكامل في هذه الاحتفالات.

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وأضاف أن قوات الشرطة معنية بتوفير الأمن والأمان للمواطنين من خلال الانتشار الواسع في الأسواق والمنتزهات، عبر انتشار الدوريات، إلى جانب تكثيف العمل المروري بالانتشار على الطرق الرئيسية، ومعالجة الاختناقات المرورية.

من جهة أخرى، اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، بناء على توصية وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، قرارا بإعفاء محمد علي قيدوم، من وظيفة الأمين العام لمجلس الولايات.

ووجه القرار وزارتي شئون مجلس الوزراء، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.