سفير فلسطين بأنقرة: شعبنا لن يتخلى عن القدس

أسكي شهير/ الخليج 365
شدد السفير الفلسطيني لدى أنقرة، فائد مصطفى، الثلاثاء، على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى إطلاقا عن القدس وأراضيه المحتلة.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية، جرى تنظيمها بولاية "أسكي شهير"، غربي تركيا.
وقال مصطفى، إن "فلسطين ستلاحق قانونيا إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "الشعب الفلسطيني لن يستسلم إطلاقا، ولن يتخلى عن أي قطعة حجر من القدس، وأراضي فلسطين"
وأعرب عن امتنانه لدعم الشعب التركي للقضية الفلسطينية، قائلا: "دائما نرى الشعب التركي إلى جانبنا، ممتنون لهذا الموقف".
وأردف: نفتخر بوقوف الرئيس (التركي) رجب طيب أردوغان إلى جانب الشعب الفلسطيني.
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