شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه بتأخير الاختبارات بجميع مدارس المملكة.. غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه وزير التعليم دكتور حمد بن محمد آل الشيخبتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً؛ بسبب ظاهرة كسوف الشمس.

وأوضحت وزارة التعليم في بيان لها، أن توجيه وزير التعليم يأتي حرصاً على سلامتهم ومنسوبي المدارس، كما تم توجيه الجامعات بما تراه مناسباً حيال ذلك.

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وكانت وزارة التعليم قد اصدرت تنبيهاً مهماً للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، ناشدتهم فيه بعدم النظر إلى الشمس بشكل مباشر، بسبب ظاهرة الكسوف فجر الخميس المقبل الموافق 29 ربيع الثاني.

وذكرت الوزارة عبر حسابها بـ “تويتر”: أن الكسوف سوف يبدأ في تمام الساعة الخامسة و33 دقيقة، وستصل ذروة الكسوف في تمام الساعة السادسة و37 دقيقة صباحاً، وستنتهى ظاهرة الكسوف في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة.

وناشدت الوزارة الطلاب والمعلمين وجميع منسوبيها، بعدم النظر للشمس بشكل مباشر بالعين المجردة.