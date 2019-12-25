شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من «أمير الجوف» بتأجيل اختبارات الطلاب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - أحمد الرمال:
وجَّه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بتأخير فترة اختبارات الطلاب يوم الخميس القادم في جميع محافظات المنطقة، بجميع مراحل التعليم، إلى الساعة (08:30) صباحاً، بسبب ظاهرة الكسوف المتوقعة لذلك اليوم.
وأكد الحساب الرسمي لإمارة منطقة الجوف عبر «تويتر» أن توجيه الأمير فيصل بن نواف يأتي حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.
وكانت وزارة التعليم قد اصدرت تنبيهاً مهماً للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، ناشدتهم فيه بعدم النظر إلى الشمس بشكل مباشر، بسبب ظاهرة الكسوف فجر الخميس المقبل الموافق 29 ربيع الثاني.
وذكرت الوزارة عبر حسابها بـ “تويتر”: أن الكسوف سوف يبدأ في تمام الساعة الخامسة و33 دقيقة، وستصل ذروة الكسوف في تمام الساعة السادسة و37 دقيقة صباحاً، وستنتهى ظاهرة الكسوف في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة بإذن الله.
وناشدت الوزارة الطلاب والمعلمين وجميع منسوبيها، بعدم النظر للشمس بشكل مباشر بالعين المجردة.
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