شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يبحث ورئيس الوزراء المكلف نتائج استشارات تشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الرئيس اللبناني ميشال عون، مع رئيس الوزراء المكلف الدكتور حسان دياب، نتائج الاستشارات النيابية غير الملزمة واللقاءات التي أجراها الأخير في سبيل العمل على تشكيل الحكومة الجديدة ،وأعرب دياب – في تصريح له عقب اللقاء مساء اليوم – عن تفاؤله بمسار التأليف الحكومي وأن الأمور تسير كما ينبغي، قائلا: "تحدثنا في الإطار العام وكان هناك تجاوب كامل" ،وأجريت الاستشارات النيابية غير الملزمة يوم السبت الماضي، حيث قام بموجبها رئيس الوزراء المكلف باستطلاع آراء أعضاء المجلس النيابي من الكتل النيابية والنواب المستقلين، في شأن شكل الحكومة الجديدة المنتظرة، وآليات التمثيل الوزاري داخلها وجدول أعمالها والأولويات الحكومية التي ينبغي أن تُتبع ، وقال رئيس الوزراء المكلف، في ختام الاستشارات النيابية غير الملزمة، إنه سيعمل على تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين، تضم نحو 20 وزيرا، مشيرا إلى أنه لم تُطلب منه أو توضع عليه أية شروط من القوى السياسية داخل مجلس النواب.

كما وجه رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريرى انتقادات إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وصهره جبران باسيل وزير الخارجية السابق، حيث اعتبر الحريرى، أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة الوزير جبران باسيل، وقال: "لن أترأس أى حكومة يكون فيها باسيل "يروح يدبر حالو"، إلا إذا اعتدل هو ورئيس الجمهورية".