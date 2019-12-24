شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تكشف عن موعد إطلاق هاتفها القابل للطي «Mate X» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت شركة هواوي الصينية، أنها ستطلق نسخة مطورة من هاتفها القابل للطي Mate X خلال العام المقبل 2020.

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وقالت الشركة، إن الموديل الجديد سيتضمن مفصلة محسنة لآلية طي الشاشتين، بحيث تصبح الشاشة أكثر استقرارا ويعمل المعالج بصورة أسرع.

وأطلقت الشركة الصينية هاتفها المطوي Mate X في الأسواق العالمية خلال الشهر الماضي نظير تكلفة تبلغ 2400 دولارا أمريكيا، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف هواوي المطوي على معالج Kirin 980 ومودم الجيل الخامس Balong 5000.

ويشتمل هاتف هواوي Mate X الحالي على شاشة قياس 8 بوصة تعمل بدقة 2480×2200 بيسكل ولا تزيد حافة الشاشة على 4. 5 ملم، وعندما يكون الهاتف الذكي في وضع الطي فإن الشاشة الرئيسية تكون بقياس 6.6 بوصة وتعمل بدقة 2480× 1148 بيكسل.