لـ"فترة محدودة".. 20 تطبيقا و30 لعبة مجانا على جوجل بلاي

دبي - بواسطة محمد فارس © جوجل بلاي جوجل بلاي أتاحت شركة جوجل لمستخدمي أندرويد تنزيل مجموعة جديدة من ألعاب وتطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، مجانا لفترة محدودة. ووفقا لبوابة عالم التقنية فإن هذه المجموعة المجانية تشمل 20 تطبيقا و 30 لعبة هي: التطبيقات: BlackCam Pro – B&W Camera : السعر الحقيقي 1.49 دولار، مجاني لمدة 2 يوم. Gif Me! Camera Pro : السعر الحقيقي 1.49 دولار، مجاني لمدة 2 يوم. MyMiniReport : السعر الحقيقي 13.99 دولار، مجاني لمدة 2 يوم. Resize Me! Pro – Photo & Picture resizer : السعر الحقيقي 1.49 دولار، مجاني لمدة 2 يوم. Sketch Me! Pro : السعر الحقيقي 1.49 دولار، مجاني لمدة 2 يوم. Train Away : السعر الحقيقي 6.99 دولار، مجاني لمدة 2 يوم. TypIt Pro – Watermark, Logo & Text on Photos : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 2 يوم. Photo Filters For Instagram : السعر الحقيقي 2.99 دولار، مجاني لمدة 3 يوم. Bandacam ????The professional Black & White Camera : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 4 يوم. Correlate – Health Diary and Life Journal : السعر الحقيقي 2.99 دولار، مجاني لمدة 4 يوم. DayGram – One line a day Diary : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 4 يوم. Night Mode:Dark Mode Enabler [No Root] : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 5 يوم. Gallery Plus : Video Player & Photo gallery : السعر الحقيقي 2.99 دولار، مجاني لمدة 6 يوم. Spelling Book PRO : السعر الحقيقي 1.99 دولار، مجاني لمدة 7 يوم. Tic Tac Toe Jumbo Pro : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 7 يوم. Africa 3D Pro Live Wallpaper : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 2 يوم. Solid Pro: colored wallpapers maker / auto-changer : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 2 يوم. Tɪɴʏ Tᴇxᴛ Keyboard : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 2 يوم. Upside Down Text Keyboard : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 2 يوم. Xperia Theme – Falling Flowers Red : السعر الحقيقي 1.49 دولار، مجاني لمدة 5 يوم. الألعاب: Riddle Me 2019 – A Riddles game : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 2 يوم. Superhero Fruit 2 Premium: Robot Fighting : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 2 يوم. FeeSoeeD | Mysterious world : السعر الحقيقي 1.99 دولار، مجاني لمدة 3 يوم. Ruby Square: logical puzzle game (700 levels) : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 3 يوم. Advertisements Dead Bunker 3: On a Surface : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 4 يوم. Superhero Armor: City War – Robot Fighting Premium : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 4 يوم. Tower of Farming – idle RPG (Newbie) : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 4 يوم. Ninja Knight : السعر الحقيقي 1.99 دولار، مجاني لمدة 5 يوم. [VIP]Infinity Dungeon 2- Summoner Girl and Zombies : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 6 يوم. Aero Effect : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 6 يوم. Cartoon Craft : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 6 يوم. Dot Heroes Ⅱ : Top Summoner : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 6 يوم. Dot Heroes III – Keep the Castle VIP Edition : السعر الحقيقي 1.49 دولار، مجاني لمدة 6 يوم. Shadow of Death: Dark Knight – Stickman Fighting : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 6 يوم. The Celestial Tree VIP : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 6 يوم. Word Swing PRO : السعر الحقيقي 1.99 دولار، مجاني لمدة 6 يوم. XTeam VIP – Idle & Clicker RPG : السعر الحقيقي 1.49 دولار، مجاني لمدة 6 يوم. Crosswords Word Fill PRO : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 7 يوم. Defender Heroes Premium: Castle Defense – Epic TD : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 7 يوم. Evertale : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 7 يوم. Hitman Sniper : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 7 يوم. Motorsport Manager Mobile 3 : السعر الحقيقي 3.99 دولار، مجاني لمدة 7 يوم. Neo Monsters : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 7 يوم. Neo Monsters : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 7 يوم. Overdrive Premium : السعر الحقيقي 1.99 دولار، مجاني لمدة 7 يوم. Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG) : السعر الحقيقي 0.99 دولار، مجاني لمدة 7 يوم. Tap Town – Soul Event : السعر الحقيقي 1.99 دولار، مجاني لمدة 7 يوم. Wonder Knights VIP : Retro Shooter RPG : السعر الحقيقي 3.99 دولار، مجاني لمدة 7 يوم. Word Cage PRO : السعر الحقيقي 1.99 دولار، مجاني لمدة 7 يوم. Word Search Fun – PRO : السعر الحقيقي 1.99 دولار، مجاني لمدة 7 يوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر لـ"فترة محدودة".. 20 تطبيقا و30 لعبة مجانا على جوجل بلاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.