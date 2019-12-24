شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى السعودية.. تعرف على تفاصيل مسابقة ملك العود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مسابقة على لقب "ملك العود" بموسم الرياض، وذلك للمرة الأولى فى المملكة العربية السعودية، ونشر تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، "فيديو" يوضح تفاصيل مسابقة ملك العود، علق قائلاً : "لكل محبين العود والعزف... من كل العالم ورونا مواهبكم". وأوضح "الفيديو" أنه لأول مرة فى المملكة العربية السعودية، تتاح فرصة لكل عازفو العود فى العالم العربى المشاركة والفوز بمسابقة ملك العود لموسم الرياض، والتى من المقرر إقامتها على مسرح أبو بكر سالم فى العاصمة السعودية الرياض وذلك فى 4 و5 يناير 2020 المقبل، كما طالب العازفين بمشاركة مواهبهم بإرسال مقطع فيديو على بريد إلكتروني.

لكل محبين العود والعزف ... من كل العالم ورونا مواهبكم ????????????❤️???????? pic.twitter.com/mURMRpDpsL— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) لكل محبين العود والعزف ... من كل العالم ورونا مواهبكم 🔥🙏🏻❤️🇸🇦 pic.twitter.com/mURMRpDpsL Advertisements — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 24, 2019

جدير بالذكر أن أخر نشاطات موسم الرياض مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، والذى نظم على مدار 3 أيام، فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الماضى، وحقق نجاحا كبيرا ، حيث حضور عديد من الفنانين، والذى حضره فى يومه الأول أكثر من 130 ألف.

وحقق موسم الرياض 2019، تحت رعاية المستشار تركى آل الشيخ نجاحات عديدة تضاف إلى سلسلة كبيرة من الانجازات استطاع تحقيقها على أرض الواقع، حيث صار من أكثر المسئولين السعوديين المتفق على نجاحهم فضلا عن حضوره الكبير على صفحات السوشيال ميديا من خلال المنشورات المختلفة، التى تشهد حالة كبيرة من التفاعل، بجانب أنها تعبر عن روح ساخرة قوية ومتمردة، وصراحة متناهية تستوعب كل الانتقادات البناءة وغيرها.