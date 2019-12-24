شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن اعتقال خلية "إرهابية" مرتبطة بجهات خارجية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال خلية "إرهابية" وسط وجنوب العراق مرتبطة بجهات خارجية.
وتعلن القوات الأمنية بين فترة وأخرى عن اعتقال عدد من المطلوبين بتهم عدة منها "الإرهاب" في بغداد والمحافظات.
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