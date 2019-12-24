شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة فنان كوميدى عراقى من محاولة اغتيال فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجا الفنان الكوميدى العراقى أوس فاضل، من محاولة اغتيال من مجموعة مسلحة، والذى سبق وأن وجهه انتقادات إلى الحكومة العراقية والميلشيات المسلحة والبرلمان العراقى، وذكرت قناة العربية عبر تقريرها، أن الفنان الكوميدى العراقى أوس فاضل، أبرز النجوم العراقيين والذى يقدم برنامج ولاية بطيخ، حيث يوجه انتقادات لاذعة إلى الحكومة.

وطالبت بعثة الاتحاد الأوروبى فى العراق، اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية العراقية بإنهاء العنف ضد المتظاهرين.

ووفقا لـ"العربية"، قالت البعثة إن ممثلى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، طالبوا فى اجتماع ببغداد مع وزير الداخلية العراقى ياسين الياسرى، بالعمل بحزم ضد عمليات القتل والاختطاف والاختفاء القسري للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المسالمين وتتواصل الاحتجاجات فى المدن العراقية، رفضا لكل مرشحى الأحزاب لمنصب رئاسة الحكومة، بعد تأكيد ترشح وزير التعليم قصى السهيل للمنصب ذاته.

من جانبه، أكد على البياتى، عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن عدد المختطفين فى العراق منذ بداية التظاهرات بلغ 77 ناشطاً، وأن عمليات الاغتيال منذ بداية التظاهرات بلغت 29 حالة، فيما أوضحت المفوضية أن 13 حالة اغتيال تمت فى بغداد و3 محاولات فشلت.

يأتى ذلك فيما أحرقت مجموعة من المتظاهرين، فى ساحة التحرير فى بغداد، كرسياً كُتب عليه "البرلمان"، فى خطوة ‏احتجاجية على مماطلة البرلمان بالتصويت على قانون الانتخابات، كما حذّروا من التصعيد فى حال استمرار البرلمان بتجاهل مطالبهم.

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وكان قد قرر رئيس أساقفة النمسا الكاردينال كريستوف شونبرن، اليوم الثلاثاء، إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى شمال العراق بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد وقالت مصادر في الكنيسة الكاثوليكية النمساوية إن المساعدات تم إعدادها بالتعاون مع عدد من الجمعيات الإنسانية والخيرية الكاثوليكية، لافتة إلى أن المساعدات موجهة بالأساس إلى المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال العراق وإلى سهل نينوى، موضحة أن معظم المساعدات من المواد الغذائية وموجهة إلى الأسر الأكثر فقرًا .

وأشارت المصادر إلى أنه تم منح البطريرك الكلداني لويس رافائيل ساكو سلطة توزيع المساعدات، وقد فضل البطريرك ألا تكون الاحتفالات كبيرة بالعيد هذا العام بسبب الظروف الأمنية الصعبة بالبلاد ، وافاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الثلاثاء، بانطلاق عملية عسكرية لفرض الأمن فى ناحية ابى صيدا بمحافظة ديالى.