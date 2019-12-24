شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يهنئ المسحيين بعيد الميلاد: ندعو الله أن يكون العام الجديد خير وبركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، الاخوة المسحيين فى الأردن ودول العالم بأعياد الميلاد، داعيا الله أن يكون العام الجديد خير وبركة.

وقال العاهل الأردنى:"من أرض الأنبياء والوئام والمحبة والسلام، أهنئ الإخوة المسيحيين في الأردن والعالم أجمع بالأعياد المجيدة، وندعو الله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على أردننا الغالي وأبنائه الأوفياء المخلصين؟"





وكان الملك عبد الله الثانى، عاهل الأردن اتصل شخصيا بعريس أردنى لتهنئته وشكره على المبادرة الإنسانية التى قام بها، حيث الدكتور عادل على ياسين الزيود، المغترب فى دولة البحرين، خلال اتصال هاتفى على مبادرته بإشهار زواجه، بإطعام 60 يتيما.

وكان قد استقبل الملك عبد الله الثانى، ملك الأردن، رؤساء الكنائس فى الأردن والقدس، وقيادات الكنيسة فى الأردن، أمس الأثنين شخصيات من هيئات إسلامية بمناسبة الأعياد.

ونشر الديوان الملكى الهاشمى، عبر حسابه بتويتر، صور أمس من اللقاء، وعلق :"جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل رؤساء الكنائس في الأردن و القدس وشخصيات مسيحية أردنية وممثلين عن أوقاف وهيئات مقدسية إسلامية بمناسبة الأعياد المجيدة".

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من جانب أخر، تحظى العائلة الملكية فى المملكة الأردنية الهاشمية بحب كبير من قبل الشعب الأردنى، وكذلك من كثير من العرب، فكثيرا ما يتفاعل الملك عبد الله، وزوجته الملك رانيا مع متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث كانت قد نشرت الملكة رانيا، صورة لأسرتها كاملة، وهم يرتدون جميعا الملابس البيضاء، وعلقت عليها قائلة "سنة خير علينا جميعا، كل المحبة من عائلتنا لكم" وضمت الصورة أبناء الملك عبد الله وهم، الحسين بن عبد الله الثانى، وسلمى، وهاشم وإيمان، وزوجته هي الملكة رانيا فيصل صدقى.

يذكر أن الملك حسين، قد شارك مؤخرا مجموعة من المتطوعين من بينهم عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة فى أعمال الصيانة بمدرسة الحلابات بمحافظة الزرقاء.