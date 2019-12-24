شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم الإماراتى: حريصون على دعم مصر لدفع عجلة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، نظيره الإماراتي لبحث سبل التعاون العلمى والثقافى، وذلك على هامش مشاركته فى المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العالى العرب، وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة فى شتى المجالات، وخاصة التعليمية والبحثية والمعرفية.

واستعرض الدكتور حسين بن إبراهيم الحمادى وزير التربية والتعليم الإماراتى والوفد المرافق له، على هامش مشاركة الوزيرين في فعاليات المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى في الوطن العربي (الذكاء الاصطناعى والتعليم: التحديات والرهانات) خلال الفترة من 24 : 25 ديسمبر الجارى وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، خلال اللقاء الدكتور خالد عبدالغفار أهم المشروعات التعليمية والبحثية الجديدة التى تشهدها مصر في الوقت الراهن، وكذلك تصنيف الجامعات المصرية على المستوى العالمى، ومعدل النشر العلمى المصرى على المستوى الدولي، منوها بصدور عدة تشريعات للنهوض بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى أهمية وجود شراكة بين الجامعات المصرية والإماراتية خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والمياه.

ومن جانبه، أشاد الوزير الإماراتي بالدور المحورى لمصر على مستوى العالم، وامتلاكها لثروة من العلماء المتميزين في مختلف التخصصات العلمية، وما تشهده من نهضة تعليمية متميزة، مؤكدا حرص بلاده على دعم مصر فى شتى المجالات، وخاصة مجال التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا والمعرفة، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

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وبحث الجانبان أوجه التعاون بين البلدين في عدد من الموضوعات، منها: المشاركة في دعم الجامعات الجديدة، والتعاون بمجال النهوض بالتعليم الفنى والتقنى بما يسهم فى تأهيل وإعداد خريجين قادرين على مواكبة احتياجات سوق العمل المحلى والدولى، ومناقشة المنح المقدمة من جامعة محمد بن زايد فى مجالات الذكاء الاصطناعي وآليات التحاق الطلاب المصريين بها .وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، ضرورة التعاون والتنسيق للاستفادة من القدرات البشرية والمادية لدى البلدين للنهوض بمنظومة التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا والمعرفة بمصر والإمارات، بما يحقق التقدم للعالم العربى على المستوى الدولى.

شهد اللقاء الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، ود.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة كاميليا القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتترة رشا كمال القائم رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين.