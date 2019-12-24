السلطات المصرية "تحقق" مع اليوتيوبر شادي سرور

القاهرة/ الخليج 365

تحقق السلطات المصرية، الثلاثاء، مع اليوتيوبر المصري شادي سرور، بتهم بينها "نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، وفق إعلام.

وذكرت وسائل إعلام محلية، منها البوابة الإلكترونية لصحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، أن "نيابة أمن الدولة العليا، بدأت التحقيقات مع اليوتيوبر شادي سرور".

وأوضحت أن التحقيقات تشمل قضية متهم فيها آخرون مقبوض عليهم في مارس/آذار 2019، على خلفية حملة مناهضة للنظام.

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فيما أوضحت بوابة صحيفة اليوم السابع الخاصة المؤيدة للنظام، أن تلك القضية تشمل اتهامات بينها "نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية (لم تسمها) في تحقيق أهدافها".

وتضم تلك القضية بحسب إعلام محلي، متهمون محبوسون على ذمة التحقيق فيها، وأبرزهم الأكاديمي البارز حسن نافعة.

وشادي سرور، 24 عاما، يوتيوبر شهير في مصر، معروف بتقديم فيديوهات أغلبها اجتماعية باسثناء فيديو بثه قبل أشهر ينتقد فيه النظام، وأثار الجدل بإعلان اعتزامه الانتحار قبل أن يتراجع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.