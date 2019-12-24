مؤسسة البريد التركية تفتتح فرعًا في "تل أبيض" السورية

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تل أبيض/ عمر قوباران/ الخليج 365
شهدت مدينة تل أبيض السورية، الثلاثاء، افتتاح فرع متنقل لمؤسسة البريد والبرق التركية (PTT).
وذكر مراسل الخليج 365 أن تل أبيض السورية، المحررة من التنظيمات الإرهابية، شهدت اليوم تنظيم حفل افتتاح لفرع متنقل لمؤسسة البريد والبرق التركية.
وأضاف المراسل أن الحفل جرى بمشاركة والي شانلي أورفة عبدالله أرين، ووفد مرافق له.
وقال رئيس المجلس المحلي في تل أبيض، وائل حمدو، إن افتتاح فرع لمؤسسة البريد والبرق التركية، سيسهل حياة المدنيين في المدينة.
وأشار حمدو أن العاملين في تل أبيض، سوف يبدأون بتسلم أجورهم عبر فرع مؤسسة البريد والبرق التركية، كما سيتمكن المواطنون من إجراء معاملات التحويل والدفع عن طريق هذا الفرع.
وخلال السنوات السابقة، افتتحت مؤسسة البريد والبرق التركية فروعًا لها في مناطق جربلس والباب وجوبان باي واعزاز وعفرين شمالي سوريا.
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