شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مطاردة في جبال «تثليث».. ضبط متهم بالاعتداء على قائدي الشاحنات وسرقتهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكنت شرطة منطقة عسير من ضبط مطلوب أمني تورط في جرائم الاعتداء على قائدي الشاحنات وسلب ما بحوزتهم من أموال.

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وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأن الجهات الأمنية باشرت خلال الأيام الماضية بلاغات عن تعرض عدد من قائدي الشاحنات للاعتداء المسلح من أحد الأشخاص بمحافظة تثليث وسلب ما بحوزتهم من أموال نقدية، وقيامه بإطلاق النار على شاحنة نقل مركبات وتعطيلها وسلب مركبة “تاهو” منها.

وأضافت شرطة عسير أنه تبين أن الجاني يتحصن بأحد الجبال القريبة من الطريق العام، حيث بادرت قوة أمنية بمحاصرته ومداهمته، وتمكنت بتوفيق الله من القبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، واتضح أنه مطلوب أمنياً لقيامه بإطلاق النار على أحد رجال الأمن بمحافطة وادي الدواسر.

وتابع متحدث شرطة عيسر أنه ضبط بحوزته المركبة المسلوبة و سلاح رشاش ومسدس و 6 مخازن بها (153) مائة وثلاثة وخمسين طلقة حية، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.