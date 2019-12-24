شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد بن راشد يُطلق مرحلة جديدة من "أجندة السعادة" فى دبى الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى، مرحلة جديدة من برنامج "أجندة السعادة" الذى تنفذه "دبى الذكية"، تزامناً مع مرور أربع سنوات على انطلاقها فى العام 2016، لتعزيز السعادة فى مدينة دبى، كما اعتمد مسميين جديدين لأبطال السعادة، هما "أخصائى تجربة المدينة الذكية" لأبطال السعادة فى مجال خدمة المتعاملين، و"أخصائى بيئة العمل" لأبطال السعادة فى مجال الموارد البشرية.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، لمقر مكتب دبى الذكية، حيث كان فى استقبال سموه سعادة الدكتورة عائشة بنت بطى بن بشر، مدير عام دبى الذكية، وعدد من مسؤولى المكتب، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، اليوم.

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حرص دبى أن تكون القدوة والنموذج للمدن الذكية التى تضمن لأهلها وزوارها أعلى مستويات الرضا والسعادة، وقال "أبطال السعادة أصبحوا مكوناً أصيلاً من القوة الناعمة للمدن الذكية، وقد وجهنا الجهات الحكومية باستخدام المسميين الجديدين لأبطال السعادة ضمن فرق عملهم، وتوحيد الجهود لتحقيق هدف واحد يخدم تطوير أسلوب تصميم وبناء المدينة الذكية وفق أفضل المعايير، وتحسين جودة الخدمات، لتعزيز تجربة العيش لسكان وزاور دبى".

واطلع ولى عهد دبى - خلال الزيارة - على تقرير قدّمه فريق دبى الذكية حول التأثير المحلى والعالمى لأجندة السعادة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تلقت دبى الذكية العديد من طلبات التعاون ضمن هذا الإطار من داخل الدولة وخارجها، ما أثمر توقيع اتفاقيات لتطبيق أجندة السعادة فى حكومتى عجمان والفجيرة، إلى جانب دعوة رسمية تلقتها دبى الذكية من رئاسة مجلس وزراء مملكة بوتان، لعرض تجربة الإمارة وأجندة السعادة عليهم، إضافة إلى تعاون فريق أجندة السعادة مع إحدى الشركات العالمية لاستحداث أطر عمل موحدة من شأنها دعم حكومات المدن لتعزيز التجارب اليومية للمدن لجميع المقيمين والزوار.

واستمع ولى عهد دبى - خلال الزيارة - إلى شرح مفصل قدمه حمد العوضي، مدير مشاريع فى مكتب دبى الذكية وقائد أجندة السعادة، حول إنجازات الأجندة وفريق أبطال السعادة المكوَّن من 78 بطل سعادة من إدارات خدمة المتعاملين والموارد البشرية من 43 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة فى إمارة دبي، وما قدموه من جهود لرفع كفاءة العمل الحكومى والخدمات المقدمة فى المدينة بشكل عام.

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صورة تذكارية لولى عهد دبى مع فريق دبى الذكية

واطلع ولى عهد دبى على أبرز مخرجات ونتائج المشاريع المطبقة للبرنامج التدريبى "تصميم المدن"، الذى تنظمه دبى الذكية سنوياً والمخصص لأبطال السعادة، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسة هي: الذكاء والإنسان والتصميم حيث زار أبطال السعادة خلال السنوات الثلاث الماضية عدداً من المدن حول العالم شملت: فلوريدا وكوبنهاجن وطوكيو، كجزء من البرنامج التدريبي، حيث أسفر برنامج "تصميم المدن" فى كوبنهاجن عن تصميم 23 مشروعاً فردياً وجماعياً لأبطال السعادة.

كما تابع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عرضاً قدمته شركة اتصالات حول المشروع الفردي، الذى يوضح كيفية الاستفادة من البرنامج عن طريق التعاون مع محاكم دبى لتمكين اتصالات من التحقق المباشر من الوكالات العدلية وذلك للحد من حالات الاحتيال عبر اصدار بطاقات الشرائح الذكية، وعرضاً من هيئة كهرباء ومياه دبي، حول كيفية استخدام بيانات مؤشر السعادة التابع لدبى الذكية للتعرف على ملاحظات المتعاملين وفهمها بشكل عميق، والعمل مع فريق الهيئة على إعادة تصميم تجارب المتعاملين لتحسين مستويات سعادتهم.



ولى عهد دبى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

واطلع على عرض من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبى حول نتائج ومخرجات مشروع أظهر الأثر الإيجابى للعمل الجماعى بين عدد من الجهات فى دبي، فى تعزيز التجربة الكلية للوصول إلى مطارات دبي، وعرض مُقدم من بلدية دبى عن أبرز الدروس المستفادة من البرنامج التدريبى "تصميم المدن" لعام 2019 طوكيو، وأبرز قيمة التركيز على سبل استخدام البيانات وأخذ المعايير الثقافية فى عين الاعتبار وتأثيرها على تصميم وتقديم خدمات المدينة.

فيما، قالت الدكتورة عائشة بنت بطى بن بشر - بهذه المناسبة - "نُدرك فى دبى الذكية الدور المنوط بنا فى الإشراف على عملية التحول الذكى فى إمارة دبى، ورفع مستويات سعادة أفراد المجتمع عبر الاستفادة من التكنولوجيا، وهذا الهدف الاستراتيجى لن يتأتى إلا بتضافر الجهود والتعاون المشترك بين كافة الجهات، وفقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة.. واليوم نفتخر بما تحقق على صعيد التعاون المثمر بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة فى دبى، والذى عززته مبادرة "أجندة السعادة" لجعل دبى المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض".



حمدان بن محمد فى زيارة لمقر مكتب دبي الذكية